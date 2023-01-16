https://sputnikarabic.ae/20230116/المشاط-يؤكد-على-أهمية-دور-الأمم-المتحدة-وما-تبذله-من-جهود-للدفع-بعملية-السلام-في-اليمن-1072366451.html

المشاط يؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن

المشاط يؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في اليمن

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الاثنين، على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T21:34+0000

2023-01-16T21:34+0000

2023-01-16T21:34+0000

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والتقى المشاط اليوم، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والفريق المرافق له، وشدد خلال اللقاء على "إننا في الجمهورية اليمنية نحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعها العدوان، وتحقيق مطالب الشعب بالسلام العادل والمشرف"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".ونقلت الوكالة عن المبعوث الأممي، إشادته بجهود المشاط في الدفع بعملية السلام إلى الأمام وحرصه على نجاح التهدئة خلال الفترة السابقة.وفي وقت سابق من اليوم، قال المشاط، خلال ترؤسه اجتماعاً ضم أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيسي مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله"، إن "المشاورات مع وفد سلطنة عمان الذي زار العاصمة اليمنية صنعاء، حملت أفكارا إيجابية تتعلق بالملف الإنساني".ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-إعداد-تقرير-أممي-من-صنعاء-ماذا-يقدم-مجلس-الأمن-بشأن-الحرب-في-اليمن-1072364245.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي