https://sputnikarabic.ae/20230116/باكستان-محامي-يطلق-6-رصاصات-على-رئيس-نقابة-المحامين-السابق-داخل-محكمة-ويقتله-على-الفور-فيديو-1072351905.html
باكستان... محامي يطلق 6 رصاصات على رئيس نقابة المحامين السابق داخل محكمة ويقتله على الفور (فيديو)
باكستان... محامي يطلق 6 رصاصات على رئيس نقابة المحامين السابق داخل محكمة ويقتله على الفور (فيديو)
قتل رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:39+0000
2023-01-16T14:39+0000
2023-01-16T14:42+0000
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وأفادت "إذاعة باكستان"عبر موقعها، أن محاميا أطلق النار على أفريدي أثناء تواجده في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور، وأنه تم اعتقال القاتل على الفور، ونقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.وقال كبير مراقبي عمليات الشرطة، في بيشاور إن الجاني أطلق نحو ست رصاصات على أفريدي.ولم يكشف عن الدوافع التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته وأدت لمقتل أفريدي.من جانبه أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مقتل أفريدي، وطالب "حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى".وأكد شهباز شريف أن أفريدي، "خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان".ومن جانبه أدان وزير الإعلام والإذاعة مقتل أفريدي، واعتبر أن ما حدث له "عمل وحشي"، وأنه "مظهر من مظاهر الحالة الخطيرة للقانون والنظام في مقاطعة خيبر بختونخوا".وقال عنه وزير الإعلام إن أفريدي "لم يكن صوتًا قويًا للمظلومين فحسب، بل كان أيضًا شخصًا صادقًا".
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باكستان, أخبار باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان... محامي يطلق 6 رصاصات على رئيس نقابة المحامين السابق داخل محكمة ويقتله على الفور (فيديو)
14:39 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
قتل رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين.
وأفادت "إذاعة باكستان
"عبر موقعها، أن محاميا أطلق النار على أفريدي أثناء تواجده في غرفة نقابة المحامين في المحكمة العليا في بيشاور، وأنه تم اعتقال القاتل على الفور، ونقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.
وقال كبير مراقبي عمليات الشرطة، في بيشاور إن الجاني أطلق نحو ست رصاصات على أفريدي.
ولم يكشف عن الدوافع التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته وأدت لمقتل أفريدي.
من جانبه أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مقتل أفريدي، وطالب "حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا أن تعاقب من يقف وراء الحادث الإرهابي وتنزل بحقه عقوبة قصوى".
وأكد شهباز شريف أن أفريدي، "خاض طوال حياته صراعا من أجل سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان".
ومن جانبه أدان وزير الإعلام والإذاعة مقتل أفريدي، واعتبر أن ما حدث له "عمل وحشي"، وأنه "مظهر من مظاهر الحالة الخطيرة للقانون والنظام في مقاطعة خيبر بختونخوا".
وقال عنه وزير الإعلام إن أفريدي "لم يكن صوتًا قويًا للمظلومين فحسب، بل كان أيضًا شخصًا صادقًا".