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https://sputnikarabic.ae/20230116/بايدن-على-الأمريكيين-أن-ينتبهوا-لإرث-مارتن-لوثر-كينغ-1072329298.html
بايدن: على الأمريكيين أن ينتبهوا لإرث مارتن لوثر كينغ
بايدن: على الأمريكيين أن ينتبهوا لإرث مارتن لوثر كينغ
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن برحلة حج تاريخية إلى كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا، للاحتفال بذكرى ميلاد مارتن لوثر كينغ جونيور، يوم الأحد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T07:59+0000
2023-01-16T07:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الرئيس الأمريكي إن الديمقراطية تمر بلحظة محفوف بالمخاطر وإن حياة وإرث الزعيم الحقوقي "تظهر لنا الطريق وينبغي أن ننتبه" له.وكأول رئيس في منصبه يلقي كلمة في قداس الأحد في الكنيسة، استشهد بايدن بالسؤال المعبر الذي طرحه كينغ نفسه على الأمة ذات مرة.وقال الرئيس الأمريكي من المنبر: "إلى أين سنتجه من هنا".وأضاف: "حسنا، رسالتي إلى هذه الأمة في هذا اليوم هي المضي قدما، نسير معا، عندما نختار الديمقراطية بدلا من الديكتاتورية، المجتمع المحبوب بدلا من الفوضى، عندما نختار المؤمنين والأحلام لنكون فاعلين وغير خائفين، دائما نحتفظ بالإيمان".أخبر بايدن المصلين والمسؤولين المنتخبين وكبار الشخصيات أن "المعركة من أجل روح هذه الأمة دائمة. إنه صراع دائم.. بين الأمل والخوف واللطف والقسوة والعدالة والظلم".وكان مارتن لوثر كينغ يترأس الصلاة في هذه الكنيسة، قبل أن يقتل في عام 1968.جاءت زيارة بايدن بدعوة من راعي الكنيسة السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا رافاييل وورنوك.ويسعى بايدن من خلال هذه الزيارة لتعزيز شعبيته في أوساط الأمريكيين السود قبل الإعلان المتوقع عن ترشحه للانتخابات المقررة في 2024.
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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: على الأمريكيين أن ينتبهوا لإرث مارتن لوثر كينغ

07:59 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
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قام الرئيس الأمريكي جو بايدن برحلة حج تاريخية إلى كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا، للاحتفال بذكرى ميلاد مارتن لوثر كينغ جونيور، يوم الأحد.
وقال الرئيس الأمريكي إن الديمقراطية تمر بلحظة محفوف بالمخاطر وإن حياة وإرث الزعيم الحقوقي "تظهر لنا الطريق وينبغي أن ننتبه" له.
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وكأول رئيس في منصبه يلقي كلمة في قداس الأحد في الكنيسة، استشهد بايدن بالسؤال المعبر الذي طرحه كينغ نفسه على الأمة ذات مرة.
وقال الرئيس الأمريكي من المنبر: "إلى أين سنتجه من هنا".
وأضاف: "حسنا، رسالتي إلى هذه الأمة في هذا اليوم هي المضي قدما، نسير معا، عندما نختار الديمقراطية بدلا من الديكتاتورية، المجتمع المحبوب بدلا من الفوضى، عندما نختار المؤمنين والأحلام لنكون فاعلين وغير خائفين، دائما نحتفظ بالإيمان".
أخبر بايدن المصلين والمسؤولين المنتخبين وكبار الشخصيات أن "المعركة من أجل روح هذه الأمة دائمة. إنه صراع دائم.. بين الأمل والخوف واللطف والقسوة والعدالة والظلم".
وكان مارتن لوثر كينغ يترأس الصلاة في هذه الكنيسة، قبل أن يقتل في عام 1968.
جاءت زيارة بايدن بدعوة من راعي الكنيسة السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا رافاييل وورنوك.
ويسعى بايدن من خلال هذه الزيارة لتعزيز شعبيته في أوساط الأمريكيين السود قبل الإعلان المتوقع عن ترشحه للانتخابات المقررة في 2024.
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