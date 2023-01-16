https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-أيام-من-تصادم-مروع-مصرع-19-شخصا-في-حادث-مروري-بالسنغال-1072334186.html
بعد أيام من تصادم مروع.. مصرع 19 شخصا في حادث مروري بالسنغال
بعد أيام من تصادم مروع.. مصرع 19 شخصا في حادث مروري بالسنغال
لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في شمال السنغال، بعد أيام من حادث تصادم حافلتين أسفر عن مصرع 40 شخصا. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:45+0000
2023-01-16T10:45+0000
2023-01-16T10:45+0000
السنغال
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قال الكولونيل بالدفاع المدني الوطني بابا أنغي ميشيل دياتا، إن 24 شخص آخرين أصيبوا في حادث الاثنين بالقرب من ساكال في منطقة لوغا، بحسب "فرانس برس".وقبل أيام، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.كما قررت الحكومة السنغالية، منع عمل الحافلات الليلية بين البلدات والقرى لمنع وقوع حوادث أخرى.ونص القرار على حظر سير الحافلات الصغيرة وكذلك الحافلات التي تحمل البضائع وليس الركاب فقط على الطرق بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.
https://sputnikarabic.ae/20230108/السنغال-تعلن-الحداد-الوطني-3-أيام-بعد-مصرع-40-شخصا-بحادث-مروري-1072044659.html
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السنغال, حادثة, أخبار العالم الآن
السنغال, حادثة, أخبار العالم الآن
بعد أيام من تصادم مروع.. مصرع 19 شخصا في حادث مروري بالسنغال
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لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في شمال السنغال، بعد أيام من حادث تصادم حافلتين أسفر عن مصرع 40 شخصا.
قال الكولونيل بالدفاع المدني الوطني بابا أنغي ميشيل دياتا، إن 24 شخص آخرين أصيبوا في حادث الاثنين بالقرب من ساكال في منطقة لوغا، بحسب "فرانس برس".
وقبل أيام، أعلنت السلطات السنغالية
، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.
ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.
وعلى إثر الحادث، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، الحداد الوطني لمدة 3 أيام.
كما قررت الحكومة السنغالية
، منع عمل الحافلات الليلية بين البلدات والقرى لمنع وقوع حوادث أخرى.
ونص القرار على حظر سير الحافلات الصغيرة وكذلك الحافلات التي تحمل البضائع وليس الركاب فقط على الطرق بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.