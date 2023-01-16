https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-30-عاما-من-الفرار-إيطاليا-تعتقل-أحد-أخطر-زعماء-المافيا-1072333330.html
بعد 30 عاما من الفرار... إيطاليا تعتقل أحد أخطر زعماء المافيا
بعد 30 عاما من الفرار... إيطاليا تعتقل أحد أخطر زعماء المافيا
اعتقلت السلطات الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، زعيم المافيا المطلوب في مسقط رأسه، صقلية بعد 30 عاما من الفرار. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:30+0000
2023-01-16T09:30+0000
2023-01-16T09:30+0000
إيطاليا
زعيم مافيا
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "اليوم، 16 يناير/ كانون الثاني، قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".و كان ماتيو ميسينا دينارو على رأس قائمة زعماء المافيا المطلوبين للسلطات الإيطالية.وظل يتمتع بنفوذ كبير في أوساط المنظمة الإجرامية "كوزا نوسترا" والتي تمارس نشاطها انطلاقاً من جزيرة صقيلية.وقبل نحو 6 أشهر تسلمت السلطات الأمنية في إيطاليا من نظيرتها البرازيلية روكو مورابيتو أحد زعماء مافيا "ندرانجيتا" بمنطقة كالابريا، وأشد المدانين المطلوبين خطورة في إيطاليا.وكان الأمن البرازيلي قد اعتقله في عام 2021 بعدما توارى عن الأنظار مدّة 27 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221016/بسبب-تهديدات-المافيا-ولية-عهد-هولندا-محبوسة-في-القصر-تحت-حراسة-مشددة-1069096697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, زعيم مافيا
بعد 30 عاما من الفرار... إيطاليا تعتقل أحد أخطر زعماء المافيا
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اعتقلت السلطات الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، زعيم المافيا المطلوب في مسقط رأسه، صقلية بعد 30 عاما من الفرار.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن باسكوال أنجيلوسانتو قائد الشرطة الوطنية قوله: "اليوم، 16 يناير/ كانون الثاني، قوات الشرطة الوطنية... اعتقلت الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل مبنى صحي في باليرمو، حيث ذهب لتلقي العلاج".
16 أكتوبر 2022, 16:05 GMT
و كان ماتيو ميسينا دينارو على رأس قائمة زعماء المافيا
المطلوبين للسلطات الإيطالية.
وظل يتمتع بنفوذ كبير في أوساط المنظمة الإجرامية "كوزا نوسترا" والتي تمارس نشاطها انطلاقاً من جزيرة صقيلية.
وقبل نحو 6 أشهر تسلمت السلطات الأمنية في إيطاليا من نظيرتها البرازيلية روكو مورابيتو أحد زعماء مافيا "ندرانجيتا" بمنطقة كالابريا، وأشد المدانين المطلوبين خطورة في إيطاليا.
وكان الأمن البرازيلي قد اعتقله في عام 2021 بعدما توارى عن الأنظار مدّة 27 عاما.