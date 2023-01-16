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https://sputnikarabic.ae/20230116/بيتكوين-ترتفع-25-إلى-21-ألف-دولار-في-أسبوع-1072361314.html
بيتكوين ترتفع 25% إلى 21 ألف دولار في أسبوع
بيتكوين ترتفع 25% إلى 21 ألف دولار في أسبوع
اخترقت عملة بيتكوين مستوى 21 ألف دولار في بداية تداولات هذا الأسبوع، وهي حركة سعرية كبيرة من مستوى منخفض بلغ 16 ألف دولار في بداية العام. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T16:59+0000
2023-01-16T16:59+0000
اقتصاد
العالم
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ارتفعت أكبر الأصول الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 25% تقريبا في أسبوع لتصل إلى 21069 دولارا الاثنين، وهو المستوى الذي تدور حوله حتى الآن. قبل أسبوع واحد فقط كانت العملة المشفرة لا تزال تحوم حول علامة 17 ألف دولار.ردد ارتفاع الأسعار صدى من قبل العملات المشفرة الأخرى، حيث ارتفعت إيثيريوم بنسبة 20% في أسبوع إلى 1564 دولارا، ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب موقع "ياهو فايننس".سجلت سولانا أكبر المكاسب بارتفاع 62% في الأسبوع، إلى 23.31 دولار. يوم الاثنين، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.02 تريليون دولار، بزيادة نحو 1.2% في 24 ساعة.يأتي تدفق رأس المال إلى قطاع العملات المشفرة وسط تجدد ثقة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعمل على ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.أدت الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى مخاوف من حدوث نضوب للسيولة، ما يترتب عليه ركود الاقتصاد وتراجع الناتج المحلي الإجمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230103/بعد-14-عاما-على-إطلاقها-قيمة-بيتكوين-زادت-بأكثر-من-16-مليار-في-المائة-1071900665.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

بيتكوين ترتفع 25% إلى 21 ألف دولار في أسبوع

16:59 GMT 16.01.2023
© shutterstockمستقبل عملة البيتكوين والعملات الرقمية
مستقبل عملة البيتكوين والعملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© shutterstock
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اخترقت عملة بيتكوين مستوى 21 ألف دولار في بداية تداولات هذا الأسبوع، وهي حركة سعرية كبيرة من مستوى منخفض بلغ 16 ألف دولار في بداية العام.
ارتفعت أكبر الأصول الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 25% تقريبا في أسبوع لتصل إلى 21069 دولارا الاثنين، وهو المستوى الذي تدور حوله حتى الآن. قبل أسبوع واحد فقط كانت العملة المشفرة لا تزال تحوم حول علامة 17 ألف دولار.
ردد ارتفاع الأسعار صدى من قبل العملات المشفرة الأخرى، حيث ارتفعت إيثيريوم بنسبة 20% في أسبوع إلى 1564 دولارا، ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب موقع "ياهو فايننس".
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سجلت سولانا أكبر المكاسب بارتفاع 62% في الأسبوع، إلى 23.31 دولار. يوم الاثنين، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.02 تريليون دولار، بزيادة نحو 1.2% في 24 ساعة.
يأتي تدفق رأس المال إلى قطاع العملات المشفرة وسط تجدد ثقة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعمل على ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
أدت الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى مخاوف من حدوث نضوب للسيولة، ما يترتب عليه ركود الاقتصاد وتراجع الناتج المحلي الإجمالي.
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