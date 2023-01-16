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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بيسكوف-القوات-الروسية-لا-تضرب-المباني-السكنية-والبنية-التحتية-المدنية-لأوكرانيا-1072335608.html
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على انهيار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك، مؤكدًا على أن القوات الروسية لا تضرب المباني... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:03+0000
2023-01-16T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على محاولات كييف لنقل المسؤولية عن تدمير مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك إلى روسيا: "لقد رأيتم بأنفسكم خاتمة بعض ممثلي الجانب الأوكراني، الذين قالوا إن هذه المأساة في الواقع كانت نتيجة عمل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.وأوضح بوتين، في تصريحات لبرنامج (موسكو. الكرملين. بوتين) على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول العملية الخاصة، "الديناميكيات إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان".وأضاف بوتين: "آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا

11:03 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على انهيار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك، مؤكدًا على أن القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على محاولات كييف لنقل المسؤولية عن تدمير مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك إلى روسيا: "لقد رأيتم بأنفسكم خاتمة بعض ممثلي الجانب الأوكراني، الذين قالوا إن هذه المأساة في الواقع كانت نتيجة عمل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات".

وأضاف: "القوات المسلحة الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية، بل تضرب أهدافًا عسكرية، واضحة أو متخفية".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
أمس, 00:08 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وأوضح بوتين، في تصريحات لبرنامج (موسكو. الكرملين. بوتين) على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول العملية الخاصة، "الديناميكيات إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان".
وأضاف بوتين: "آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
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