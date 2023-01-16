https://sputnikarabic.ae/20230116/بيسكوف-القوات-الروسية-لا-تضرب-المباني-السكنية-والبنية-التحتية-المدنية-لأوكرانيا-1072335608.html
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على انهيار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك، مؤكدًا على أن القوات الروسية لا تضرب المباني... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:03+0000
2023-01-16T11:03+0000
2023-01-16T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على محاولات كييف لنقل المسؤولية عن تدمير مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك إلى روسيا: "لقد رأيتم بأنفسكم خاتمة بعض ممثلي الجانب الأوكراني، الذين قالوا إن هذه المأساة في الواقع كانت نتيجة عمل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.وأوضح بوتين، في تصريحات لبرنامج (موسكو. الكرملين. بوتين) على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول العملية الخاصة، "الديناميكيات إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان".وأضاف بوتين: "آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا
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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على انهيار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك، مؤكدًا على أن القوات الروسية لا تضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على محاولات كييف لنقل المسؤولية عن تدمير مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك إلى روسيا: "لقد رأيتم بأنفسكم خاتمة بعض ممثلي الجانب الأوكراني، الذين قالوا إن هذه المأساة في الواقع كانت نتيجة عمل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات".
وأضاف: "القوات المسلحة الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية، بل تضرب أهدافًا عسكرية، واضحة أو متخفية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن ديناميكيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وأوضح بوتين، في تصريحات لبرنامج (موسكو. الكرملين. بوتين) على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول العملية الخاصة، "الديناميكيات إيجابية. كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان".
وأضاف بوتين: "آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".