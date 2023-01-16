https://sputnikarabic.ae/20230116/تركيا-أمريكا-بدأت-تحيد-عن-سياسة-التوازن-في-العلاقات-بين-أنقرة-وأثينا-1072343407.html

تركيا: أمريكا بدأت تحيد عن سياسة التوازن في العلاقات بين أنقرة وأثينا

تركيا: أمريكا بدأت تحيد عن سياسة التوازن في العلاقات بين أنقرة وأثينا

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة بأنها بدأت تحيد عن سياسة التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T13:06+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، بيسيرا توركوفيتش، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن واشنطن كان لديها سياسة توازن في علاقاتها مع أنقرة وأثينا، لكنه رأى أنها بدأت تحيد عن هذه السياسة.واعتبر أنه من الضروري على دولة حليفة كالولايات المتحدة أن تراعي هذه التوازنات.وفيما يتعلق بالأنباء المترددة عن توجه أمريكا لتزويد اليونان بمقاتلات "إف-35"، قال إن بلاده ليست مهتمة بمسألة "من يبيع السلاح لمن" وأن ما يهمها هو قوتها.وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضح أنهما سيعقدان الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230112/جاويش-أوغلو-اللقاء-بين-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-قد-يعقد-أوائل-فبراير-المقبل-1072200806.html

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