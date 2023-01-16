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https://sputnikarabic.ae/20230116/تركيا-تؤيد-توسع-الناتو-لكن-تطلب-من-السويد-وفنلندا-احترام-مخاوفها-1072362415.html
تركيا تؤيد توسع "الناتو" لكن تطلب من السويد وفنلندا "احترام مخاوفها"
تركيا تؤيد توسع "الناتو" لكن تطلب من السويد وفنلندا "احترام مخاوفها"
دعت تركيا السويد وفنلندا إلى بذل المزيد من الجهد لتسوية نزاع بشأن محاولة الثنائي الاسكندنافي الانضمام إلى حلف "الناتو"، وقالت إن توسيع التحالف العسكري أمر حيوي... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T17:57+0000
2023-01-16T17:57+0000
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ودافع وزير الدفاع خلوصي أكار، عن دور تركيا في "الناتو" ضد الانتقادات القائلة إن اعتراضاتها على الطلب المشترك لدولتي الشمال الأوروبي وعلاقاتها الودية مع روسيا، تضر دول التحالف.وقال أكار، الذي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني بن والاس في المملكة المتحدة اليوم الاثنين، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز":لتركيا موقع استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف "الناتو" وتستضيف أسلحة نووية أمريكية في قاعدة جوية قرب الحدود من سوريا وإيران والعراق.تقوم الطائرات المقاتلة التركية بدوريات في السماء فوق البحر الأسود لصالح "الناتو". لكن تركيا رفضت الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الحلف العسكري.تريد من السويد على وجه الخصوص أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة حزب "العمال الكردستاني"، وهي ميليشيا مسلحة تقاتل الدولة التركية منذ عقود. كما تريد تسليم طالبي اللجوء الذين تقول إنهم ينتمون إلى شبكة تحملها مسؤولية محاولة انقلاب عنيفة عام 2016.وقال أكار: "نحن نؤيد تماما سياسة الباب المفتوح للناتو، ومثلما نحترم رغبة المرشحين في أن يصبحوا أعضاء، يجب عليهم احترام مخاوفنا الأمنية. نريد حل هذه المشكلة، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به، نحن في انتظار السويد وفنلندا لإكمال عملهما وحل هذه المشكلة".
https://sputnikarabic.ae/20230116/وكالة-الولايات-المتحدة-تحاول-ابتزاز-تركيا-خوفا-من-روسيا-1072352815.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, العالم

تركيا تؤيد توسع "الناتو" لكن تطلب من السويد وفنلندا "احترام مخاوفها"

17:57 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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دعت تركيا السويد وفنلندا إلى بذل المزيد من الجهد لتسوية نزاع بشأن محاولة الثنائي الاسكندنافي الانضمام إلى حلف "الناتو"، وقالت إن توسيع التحالف العسكري أمر حيوي للاستقرار في جوارها.
ودافع وزير الدفاع خلوصي أكار، عن دور تركيا في "الناتو" ضد الانتقادات القائلة إن اعتراضاتها على الطلب المشترك لدولتي الشمال الأوروبي وعلاقاتها الودية مع روسيا، تضر دول التحالف.
وقال أكار، الذي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني بن والاس في المملكة المتحدة اليوم الاثنين، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز":

"الناتو دون تركيا أمر لا يمكن تصوره، فنحن تم اختبارنا، ولدينا جيش مجرب لن يتصرف أبدا بشكل مخالف لتحالفاتنا. لا داعي للقلق".

علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
وكالة: الولايات المتحدة تحاول ابتزاز تركيا خوفا من روسيا
14:54 GMT
لتركيا موقع استراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف "الناتو" وتستضيف أسلحة نووية أمريكية في قاعدة جوية قرب الحدود من سوريا وإيران والعراق.
تقوم الطائرات المقاتلة التركية بدوريات في السماء فوق البحر الأسود لصالح "الناتو". لكن تركيا رفضت الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الحلف العسكري.
تريد من السويد على وجه الخصوص أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة حزب "العمال الكردستاني"، وهي ميليشيا مسلحة تقاتل الدولة التركية منذ عقود. كما تريد تسليم طالبي اللجوء الذين تقول إنهم ينتمون إلى شبكة تحملها مسؤولية محاولة انقلاب عنيفة عام 2016.
وقال أكار: "نحن نؤيد تماما سياسة الباب المفتوح للناتو، ومثلما نحترم رغبة المرشحين في أن يصبحوا أعضاء، يجب عليهم احترام مخاوفنا الأمنية. نريد حل هذه المشكلة، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به، نحن في انتظار السويد وفنلندا لإكمال عملهما وحل هذه المشكلة".
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