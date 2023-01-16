عربي
https://sputnikarabic.ae/20230116/تركيا-تنجح-في-تعويم-سفينة-قادمة-من-أوكرانيا-علقت-في-مضيق-البوسفور-1072340899.html
تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور
تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور
نجحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا، كانت عالقة في مضيق البوسفور، مما أدى إلى تطهير الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:30+0000
2023-01-16T11:30+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101652/02/1016520269_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_16c15ed88bf980ce597dd038095c707e.jpg
وأعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا، أن ناقلة البضائع "MKK-1"، التي يبلغ طولها 142 مترا، وجنحت في أوموريري، تم إنقاذها صباح اليوم، أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وفقا لموقع "Dokuz8Haber" التركي.وقامت القاطرات بسحب حاملة البضائع العالقة، بعد أن علقت صباح الاثنين.وكانت قناة "Haberturk" التلفزيونية التركية أفادت، اليوم الاثنين، أن السفينة التي كانت في طريقها من أوكرانيا، جنحت في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي أمام حركة المرور.وكانت السلطات التركية، أعلنت يوم الأحد الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
https://sputnikarabic.ae/20221208/ارتفاع-عدد-ناقلات-النفط-التركية-المنتظرة-عند-مضيق-البوسفور-1070970982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101652/02/1016520269_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c4e6fd99f828d8add9029c93b09d75b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور

11:30 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مضيق البوسفور
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نجحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا، كانت عالقة في مضيق البوسفور، مما أدى إلى تطهير الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأسود بالأسواق العالمية.
وأعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا، أن ناقلة البضائع "MKK-1"، التي يبلغ طولها 142 مترا، وجنحت في أوموريري، تم إنقاذها صباح اليوم، أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وفقا لموقع "Dokuz8Haber" التركي.
وقامت القاطرات بسحب حاملة البضائع العالقة، بعد أن علقت صباح الاثنين.
وكانت قناة "Haberturk" التلفزيونية التركية أفادت، اليوم الاثنين، أن السفينة التي كانت في طريقها من أوكرانيا، جنحت في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي أمام حركة المرور.
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
ارتفاع عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة عند مضيق البوسفور
8 ديسمبر 2022, 08:20 GMT

وأضافت أن الحادث وقع قبالة ساريير أقصى شمال إسطنبول، مضيفة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وكانت السلطات التركية، أعلنت يوم الأحد الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.
وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала