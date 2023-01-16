https://sputnikarabic.ae/20230116/تركيا-تنجح-في-تعويم-سفينة-قادمة-من-أوكرانيا-علقت-في-مضيق-البوسفور-1072340899.html
تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور
تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور
نجحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا، كانت عالقة في مضيق البوسفور، مما أدى إلى تطهير الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:30+0000
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وأعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا، أن ناقلة البضائع "MKK-1"، التي يبلغ طولها 142 مترا، وجنحت في أوموريري، تم إنقاذها صباح اليوم، أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وفقا لموقع "Dokuz8Haber" التركي.وقامت القاطرات بسحب حاملة البضائع العالقة، بعد أن علقت صباح الاثنين.وكانت قناة "Haberturk" التلفزيونية التركية أفادت، اليوم الاثنين، أن السفينة التي كانت في طريقها من أوكرانيا، جنحت في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي أمام حركة المرور.وكانت السلطات التركية، أعلنت يوم الأحد الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
https://sputnikarabic.ae/20221208/ارتفاع-عدد-ناقلات-النفط-التركية-المنتظرة-عند-مضيق-البوسفور-1070970982.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
تركيا تنجح في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا علقت في مضيق البوسفور
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نجحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، في تعويم سفينة قادمة من أوكرانيا، كانت عالقة في مضيق البوسفور، مما أدى إلى تطهير الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأسود بالأسواق العالمية.
وأعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا، أن ناقلة البضائع "MKK-1"، التي يبلغ طولها 142 مترا، وجنحت في أوموريري، تم إنقاذها صباح اليوم، أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وفقا لموقع
"Dokuz8Haber" التركي.
وقامت القاطرات بسحب حاملة البضائع العالقة، بعد أن علقت صباح الاثنين.
وكانت قناة "Haberturk" التلفزيونية التركية أفادت، اليوم الاثنين، أن السفينة التي كانت في طريقها من أوكرانيا، جنحت في مضيق البوسفور، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي أمام حركة المرور.
وأضافت أن الحادث وقع قبالة ساريير أقصى شمال إسطنبول، مضيفة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.
وكانت السلطات التركية، أعلنت يوم الأحد الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.
وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.