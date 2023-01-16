https://sputnikarabic.ae/20230116/تقلبات-العملات-العربية-وقيود-مؤسسات-النقد-الدولية-1072347660.html

تقلبات العملات العربية وقيود مؤسسات النقد الدولية

تقلبات العملات العربية وقيود مؤسسات النقد الدولية

يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، الذي اقترب من 100 مليار دولار، بفضل... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T14:05+0000

2023-01-16T14:05+0000

2023-01-16T14:18+0000

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تقلبات العملات العربية وقيود مؤسسات النقد الدولية تقلبات العملات العربية وقيود مؤسسات النقد الدولية

ورجح مسؤولون، وخبراء، أن السبب في هذه التقلبات هو بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، عبر نظام التراسل المالي سويفت؛ فيما حملت أطراف سياسية في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع في سياق التجاذبات مع إيران، على اعتبار أن العراق شريك تجاري مهم لإيران، واعتبروا أن الأمريكيين يستخدمون "الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".في الأثناء، شهد الاقتصاد المصري، خلال الأسابيع الماضية، زلزالا هائلا، هوى بالجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك بعد بدء الحكومة تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة العملة، حيث فقد الجنيه أكثر من 90 بالمئة من قيمتة خلال أسابيع.وكانت الليرة اللبنانية شهدت انهيارا مماثلا العام الماضي، فقدت على إثرة 95 بالمئة من قيمتها، في حين شهد الدينار التونسي تراجعا حادا العام الماضي في ظروف مشابة، وسط توقعات بمزيد من التراجع العام المقبل، بعد التوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاقتصادي في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، ماجد جواد الأمير إن "ما تعرض له الدينار العراقي متعلق بآليات العرض والطلب بعد أن ارتفع الطلب على الدولار بشدة نتيجة تعليمات البنك الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي العراقي بخصوص التحويلات غير المنضبطة، الصادرة من المصارف الخاصة، وهناك جانب سياسي في الموضوع لكن الجانب الأكبر يتعلق بالعرض والطلب"وأوضح الخبير أنه "يتعين ان تأخذ الحكومة بالاعتبار توصيات صندوق النقد إلى جانب تعليمات الفيدرالي بضرورة خفض الانفاق الحكومى، و تحديث سلة الانتاج، والسيطرة على الأموال المهربة، وقد اصبحت هذه التعليمان شبه ملزمة للحكومة العراقية " مؤكدا أن "هذا الوضع الاقتصادي للعراق سيستمر لفترة والسياسية المالية سائرة باتجاه خفض الانفاق، والسيطرة على كمية العملات الاجنبية، وسيتمر هذا لحين تنفيذ المركزي العراق المعايير المطلوبة من صندوق النقد والبنك الفيدرالي الأمريكي، وربما نشهد تغييرا خلال ستة أشهر إذا صوبت الحكومة سياساتها المالية والنقدية للبنك المركزي ووزارة المالية".واعتبر أستاذ التمويل والاستثمار وائل النحاس أن "الصندوق لم يحاول تأمين الاقتصاد المصري هذه المرة بقدر تأمين الأرصدة الدائنة، حيث اشترط على الدولة تدبير الموارد، وإذا لم تستطع فعليها بيع الأصول، ورأينا كيف تم تخفيض العملة، وهناك بيع للعديد من السندات الحكومية وأدوات الدين، وهو نوع من استقطاب الأموال، وستكشف الساعات القادمة عما إذا كنت الحكومة ستنجح في هذا المسعى".وأكد الخبير أن "خطة الصندوق مرتبطة لمدة أربع سنوات بوفاء الدولة المصرية بالديون وخروج نحو 155 مليار دولار، وأعتقد أن تكلفتهم ستكون كبيرة جدا، وقد تلعب الأموال الساخنة هذا الدور وتتربح أرباحا هائلة قد تتخطى هذه الأرقام" مشيرا إلى أنه "غير مستريح لإجبار الصندوق للدولة المصرية على التنازل، فما يتم الآن ليس بيع الأصول أو التخارج عن طريق وثيقة ملكية الدولة وإنما هو تجريد للدولة من الأصول، وسيكون لهذا انعكاسات خطيرة على الموازنة وعلى موارد الدولة، لأن ما يتم بيعه له عائد على الدولة، و بالتالي هناك تقليص لإيراداتها من أجل الوفاء بالدين" واعتبر أن "الأزمة ابعد من السياسية والضغوط، وتتعلق بمحاولة تأمين أموال الارصدة الدائنة، وسواء تدخلت الدول الصديقة لشراء أصول أو ضخ ودائع لن يؤدي هذا إلا إلى تأجيل الأزمة فحسب، ومن هنا يتعين على الدولة المصرية إعادة النظر في كل ما تم الانفاق فيه من بينة اساسية من أجل أن تدر عوائد".وأوضح الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازار أن "هناك قرارات في الاقتصاد العالمي تتخذ بطريقة غير منظورة، حيث يتحكم النظام النقدي الخاص في التدفقات النقدية، ولاتمتلك المصارف أي من الادوات التي تمكنها من فهم تحركات هذه الأموال، علما بأن المصارف العربية تتبع أسسا مصرفية سليمة في السياسيات النقدية " مشيرا إلى أن "صناديق التحوط هي التي تؤثر على ضرب حركية سعر الصرف في العالم وهي صناديق لاتمتلك هوية أو رمز وتجسد هوية الرأسمالية العالمية، وهو واقع شديد التعقيد، ولايمكن لأي مصرف مهما اتخذ من أدوات أن يسيطر عليه" معتبرا أن "الذهب لم يعد ملاذا آمنا منذ فك ربط الدولار به في السبعينيات، وهو أيضا معدن نادر يتحكم به من يمتلكه".وأكد عازار أن "صندوق النقد يملك قوة هائلة متمثلة في أداة التمويل التي يستطيع من خلالها التأثير على كل دول العالم، وفرض سياسياته للتثبيت والإصلاح الهيكلي، وهو ما أدى إلى أزمات مصر ولبنان، من أجل تلبية مطالب الصندوق" مشيرا إلى أن "خطط الرأسمالية تتضمن إغراق الدول في الديون، ولاتمتلك الحكومات أدوات تمكنها من السيطرة على هذا الأمر لانه خارج إطار الأدوات النقدية، وعلى الشعوب أن تدرك أنها يجب ان تكون منتجة لتجنب هذه الأزمات".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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