ثوب أبيض يكسو إيران
أدى تساقط الثلوج النادر والطقس البارد إلى نقص في توفر الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، كما أجبر الحكومة على إغلاق المدارس وكذلك المكاتب الحكومية والشركات الخاصة في أجزاء مختلفة من إيران.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد الشتاء الثلجي في إيران.
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يصنعون ملائكة الثلج في شمال طهران، إيران ، 15 يناير 2023.
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© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يصنعون ملائكة الثلج في شمال طهران، إيران ، 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareمنظر جوي لسيارات تسير على طول أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج في العاصمة الإيرانية طهران في 15 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
منظر جوي لسيارات تسير على طول أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج في العاصمة الإيرانية طهران في 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareنساء إيرانيات يمشين أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
نساء إيرانيات يمشين أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareإيرانيون يستمتعون بالتنزه في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
إيرانيون يستمتعون بالتنزه في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023.
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© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareرجل إيراني يسير في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
رجل إيراني يسير في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يأكلون خارج مطعم شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.
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© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يأكلون خارج مطعم شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.
© AP Photo / Vahid Salemi
يحلق الحمام في أجواء الثلج في ميدان تجريش شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.
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© AP Photo / Vahid Salemi
يحلق الحمام في أجواء الثلج في ميدان تجريش شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.