أدى تساقط الثلوج النادر والطقس البارد إلى نقص في توفر الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، كما أجبر الحكومة على إغلاق المدارس وكذلك المكاتب الحكومية والشركات الخاصة... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

ثوب أبيض يكسو إيران

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أدى تساقط الثلوج النادر والطقس البارد إلى نقص في توفر الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، كما أجبر الحكومة على إغلاق المدارس وكذلك المكاتب الحكومية والشركات الخاصة في أجزاء مختلفة من إيران.