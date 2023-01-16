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https://sputnikarabic.ae/20230116/ثوب-أبيض-يكسو-إيران-1072330990.html
ثوب أبيض يكسو إيران
ثوب أبيض يكسو إيران
أدى تساقط الثلوج النادر والطقس البارد إلى نقص في توفر الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، كما أجبر الحكومة على إغلاق المدارس وكذلك المكاتب الحكومية والشركات الخاصة... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:09+0000
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وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد الشتاء الثلجي في إيران.
إيران
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фото, صور, إيران, أخبار إيران
фото, صور, إيران, أخبار إيران

ثوب أبيض يكسو إيران

09:09 GMT 16.01.2023
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أدى تساقط الثلوج النادر والطقس البارد إلى نقص في توفر الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، كما أجبر الحكومة على إغلاق المدارس وكذلك المكاتب الحكومية والشركات الخاصة في أجزاء مختلفة من إيران.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد الشتاء الثلجي في إيران.
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يصنعون ملائكة الثلج في شمال طهران، إيران ، 15 يناير 2023.
الناس يصنعون ملائكة الثلج في شمال طهران، إيران ، 15 يناير 2023 - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يصنعون ملائكة الثلج في شمال طهران، إيران ، 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareمنظر جوي لسيارات تسير على طول أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج في العاصمة الإيرانية طهران في 15 يناير 2023.
منظر جوي لسيارات تسير على طول أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج في العاصمة الإيرانية طهران في 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Atta Kenare
منظر جوي لسيارات تسير على طول أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج في العاصمة الإيرانية طهران في 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareنساء إيرانيات يمشين أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
نساء إيرانيات يمشين أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Atta Kenare
نساء إيرانيات يمشين أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareإيرانيون يستمتعون بالتنزه في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
إيرانيون يستمتعون بالتنزه في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Atta Kenare
إيرانيون يستمتعون بالتنزه في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AP Photo / Vahid Salemiالناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023.
الناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Vahid Salemi
الناس يسيرون خلال تساقط الثلج في شمال طهران، إيران، 15 يناير 2023.
© AFP 2023 / Atta Kenareرجل إيراني يسير في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
رجل إيراني يسير في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Atta Kenare
رجل إيراني يسير في حديقة أثناء تساقط الثلوج في العاصمة طهران في 15 يناير 2023.
© AP Photo / Vahid Salemi

الناس يأكلون خارج مطعم شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.

الناس يأكلون خارج مطعم شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Vahid Salemi

الناس يأكلون خارج مطعم شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.

© AP Photo / Vahid Salemi

يحلق الحمام في أجواء الثلج في ميدان تجريش شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.

يحلق الحمام في أجواء الثلج في ميدان تجريش شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Vahid Salemi

يحلق الحمام في أجواء الثلج في ميدان تجريش شمالي طهران، إيران، 15 يناير 2023.

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