https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-الهدف-الرئيسي-للناتو-في-أوكرانيا-هو-منع-روسيا-من-الانتصار-ولكن-لن-يتحقق-ذلك--1072350584.html
خبير: الهدف الرئيسي للناتو في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار... ولكن لن يتحقق ذلك
خبير: الهدف الرئيسي للناتو في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار... ولكن لن يتحقق ذلك
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيــود" عن مواضيع: القوات الروسية تستمر في التقدم على الجبهات وسط تقهقر القوات الأوكرانية؛ رئيس الحكومة العراقية يعتبر أن... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:30+0000
2023-01-16T14:30+0000
2023-01-16T14:30+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الهدف الرئيسي للناتو في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار ولكن لن يتحقق ذلك
خبير: الهدف الرئيسي للناتو في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار ولكن لن يتحقق ذلك
ستولتنبرغ يستبعد التطبيع بين الغرب وروسيا حتى بعد انتهاء العملية العسكريةقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ، إن تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا غير وارد "كما كان من قبل". وأشار رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ، ليونيد سلوتسكي ، إلى أن هذه الكلمات تشير إلى أن التسوية ووقف إراقة الدماء ليس الهدف الذي يسعى إليه الغرب.إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد المحلل السياسي يوري سفيتيف:وأشار سفيتيف إلى أنه يبدو أن ستولتنبرغ نفسه لن يكون بمنصبه في نهاية هذا العام . ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتصرف بها قيادة الناتو عندما سينتهي الصراع بانتصار روسيا. وهنا كلمات مهمة لـ سلوتسكي التي قالها نيابة عن مجلس الدوما ، أننا أيضا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل.على صعيد متصل، انتهت عملية القوات الروسية لتحرير سوليدار في 12 يناير الجاري، التي تقع في وسط خط دفاع أرتيموفسك-سيفيرسك. وهذا مهم من حيث تطوير الأعمال الهجومية - فهو يسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في المنطقة، والان تفكر القوات الأوكرانية في الانسحاب من أرتيوموفسك.ويقول كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي للمجموعة الإعلامية "روسيا اليوم" لبرنامجنا بهذا الصدد:"حاميها حراميها"... لا يمكن أن يرتقي الجانب الأمريكي لمستوى الحليف والصديق في محاربة "داعش"لا يزال المشهد السياسي في العراق تشوبه التوترات، لا سيما تلك المتعلقة بخطر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحاية)، ولا تزال القدم الأمريكية متشبثة بالأرض العراقية إلى اليوم، فهل ما اعتبره رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني بأنّ بلاده بحاجة للقوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها أمريكية صائبا أم أنّ التواجد الأمريكي لم ولن يكون يوما في صالح العراق؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني لبرنامج "بلا قيــود":وأشار الكناني إلى أنّ "العراق جرّب بشكل واضح وصريح دور القوّات الأمريكية، فهي لا تحارب قوات "داعش" بل تنتقي من تريد وتضرب وتقصف وتقتل، فقد ضربت مقرات الحشد الشعبي ومقرات لألوية عراقية قرب الحدود السورية، وقتلت أحد قادة الحشد الشعبي وضيوف لدى العراق، وموقف القوات الأمريكية واضح جدا، هي أحد العوامل والمسبب الرئيسي بوجود الإرهاب بالعراق، وهذا باعتراف مسؤولين أمريكيّين من هيلاري كلينتون وترامب وغيرهم، وبالتالي لا يمكن أن يرتقي الجانب الأمريكي لمستوى الحليف والصديق في محاربة "داعش".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: الهدف الرئيسي للناتو في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار... ولكن لن يتحقق ذلك
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيــود" عن مواضيع: القوات الروسية تستمر في التقدم على الجبهات وسط تقهقر القوات الأوكرانية؛ رئيس الحكومة العراقية يعتبر أن بلاده بحاجة لبقاء القوات الأمريكية في البلاد؛ السعودية ومصر تعتزمان فتح سفارات في إيران؛ الوفد العماني للوساطة يحقق تقاربا بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العربي.
ستولتنبرغ يستبعد التطبيع بين الغرب وروسيا حتى بعد انتهاء العملية العسكرية
قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ، إن تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا غير وارد "كما كان من قبل". وأشار رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ، ليونيد سلوتسكي ، إلى أن هذه الكلمات تشير إلى أن التسوية ووقف إراقة الدماء ليس الهدف الذي يسعى إليه الغرب.
إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد المحلل السياسي يوري سفيتيف:
"إذا كان ستولتنبرغ قد تحدث سابقا ببعض الكلمات حول السلام والمفاوضات، فهو الآن يثبت باستمرار أن الهدف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار وهذا ما يدل عليه تصريحه الحالي".
وأشار سفيتيف إلى أنه يبدو أن ستولتنبرغ نفسه لن يكون بمنصبه في نهاية هذا العام . ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتصرف بها قيادة الناتو عندما سينتهي الصراع بانتصار روسيا. وهنا كلمات مهمة لـ سلوتسكي التي قالها نيابة عن مجلس الدوما ، أننا أيضا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل.
على صعيد متصل، انتهت عملية القوات الروسية لتحرير سوليدار في 12 يناير الجاري، التي تقع في وسط خط دفاع أرتيموفسك-سيفيرسك. وهذا مهم من حيث تطوير الأعمال الهجومية - فهو يسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في المنطقة، والان تفكر القوات الأوكرانية في الانسحاب من أرتيوموفسك.
ويقول كيريل فيشينسكي، المدير التنفيذي للمجموعة الإعلامية "روسيا اليوم" لبرنامجنا بهذا الصدد:
"أعتقد أنه مرت في أوكرانيا أحداث كثيرة هامة للغاية وحتى الآن، بالكاد يمكن اعتبار هذا نقطة تحول، لكنها مع ذلك حدث في غاية الأهمية. لو ننظرإلى الخريطة ، سنرى أن سوليدار قد تم السيطرة عليها ،وأرتيموفسك على وشك أن تكون لنا ، فهي مدن رئيسية في مراكز النقل التي تفتح الطريق إلى كراماتورسك ، أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها أوكرانيا"
"حاميها حراميها"... لا يمكن أن يرتقي الجانب الأمريكي لمستوى الحليف والصديق في محاربة "داعش"
لا يزال المشهد السياسي في العراق تشوبه التوترات، لا سيما تلك المتعلقة بخطر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحاية)، ولا تزال القدم الأمريكية متشبثة بالأرض العراقية إلى اليوم، فهل ما اعتبره رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني بأنّ بلاده بحاجة للقوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها أمريكية صائبا أم أنّ التواجد الأمريكي لم ولن يكون يوما في صالح العراق؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني لبرنامج "بلا قيــود":
"إنّ التصريح نُـقل بطريقة أخرى وغير دقيقة وغير حقيقية، السيّد السوداني لم يتحدّث عن بقاء القوات الأمريكية، بل أكّد في حديثه بأن هناك اكتفاء وطني بالقوى الأمنية والقوى العراقية قادرة على توفير الأمن في البلاد، وبالتالي تحدّث عن بقاء القوات لأغراض التدريب والاستشارة، وهذا موضوع منفصل عن بقاء القوات الأمريكية، هناك محاولة لتوظيف هذا النص لهدف آخر، وأعتقد أن السياسة العراقية أصدروا قرارات واضحة ومعلومة بشأن بقاء هذه القوات بالعراق وهو مطالبتها بالرحيل".
وأشار الكناني إلى أنّ "العراق جرّب بشكل واضح وصريح دور القوّات الأمريكية، فهي لا تحارب قوات "داعش" بل تنتقي من تريد وتضرب وتقصف وتقتل، فقد ضربت مقرات الحشد الشعبي ومقرات لألوية عراقية قرب الحدود السورية، وقتلت أحد قادة الحشد الشعبي وضيوف لدى العراق، وموقف القوات الأمريكية واضح جدا، هي أحد العوامل والمسبب الرئيسي بوجود الإرهاب بالعراق، وهذا باعتراف مسؤولين أمريكيّين من هيلاري كلينتون وترامب وغيرهم، وبالتالي لا يمكن أن يرتقي الجانب الأمريكي لمستوى الحليف والصديق في محاربة "داعش".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...