https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-يكشف-عن-صعوبات-جديدة-ستواجهها-القوات-الأوكرانية-بعد-تقديم-أسلحة-أمريكية-حديثة-1072333442.html

خبير يكشف عن صعوبات جديدة ستواجهها القوات الأوكرانية بعد تقديم أسلحة أمريكية حديثة

خبير يكشف عن صعوبات جديدة ستواجهها القوات الأوكرانية بعد تقديم أسلحة أمريكية حديثة

كشف الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي عن المشاكل التي قد تواجهها أوكرانيا مع الأسلحة الأمريكية الجديدة التي سيتم تقديمها لكييف في الفترة... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T09:29+0000

2023-01-16T09:29+0000

2023-01-16T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكر الخبير العسكري الأمريكي المتقاعد، جيف جايغر، في مقال نشره على موقع "19FortyFive" أن الجيش الأوكراني سيواجه مشاكل في استخدام مركبات "برادلي" القتالية التي قررت واشنطن تقديمها لكييف.واعتبر الكاتب في مقاله أن مركبات المشاة القتالية من هذا النوع تمثل نظامًا معقدا وعالي التقنية للغاية، الأمر الذي يتطلب مستوى مناسبًا من المعرفة الفنية والتكتيكية للعمل معه، مضيفا أنه حتى لو قدمت الولايات المتحدة في نفس اليوم لأوكرانيا حزمة كاملة من المدرعات والتي تم الإعلان عنها في 6 يناير/كانون الأول، وحتى لو كانت هذه المركبات هي الأحدث، فهي الأفضل في ترسانة البنتاغون، سيكون الجدول الزمني لنشر الجيش الأوكراني "برادلي" طويلًا بالنظر إلى التدريب والتكامل الضروريين، لافتا إلى أن كل ذلك سيبطئ أي محاولات هجومية من قبل الجيش الأوكراني.كما أكد الكاتب على أن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه صعوبات في صيانة ودعم المركبات القتالية، لأنها تتطلب كمية كبيرة من قطع الغيار والمعدات.وخلص الكاتب بالقول إن "الكثير من هذا يتطلب عقودا منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين مما يعقد المهمة".

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