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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-يكشف-عن-صعوبات-جديدة-ستواجهها-القوات-الأوكرانية-بعد-تقديم-أسلحة-أمريكية-حديثة-1072333442.html
خبير يكشف عن صعوبات جديدة ستواجهها القوات الأوكرانية بعد تقديم أسلحة أمريكية حديثة
خبير يكشف عن صعوبات جديدة ستواجهها القوات الأوكرانية بعد تقديم أسلحة أمريكية حديثة
كشف الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي عن المشاكل التي قد تواجهها أوكرانيا مع الأسلحة الأمريكية الجديدة التي سيتم تقديمها لكييف في الفترة... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T09:29+0000
2023-01-16T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر الخبير العسكري الأمريكي المتقاعد، جيف جايغر، في مقال نشره على موقع "19FortyFive" أن الجيش الأوكراني سيواجه مشاكل في استخدام مركبات "برادلي" القتالية التي قررت واشنطن تقديمها لكييف.واعتبر الكاتب في مقاله أن مركبات المشاة القتالية من هذا النوع تمثل نظامًا معقدا وعالي التقنية للغاية، الأمر الذي يتطلب مستوى مناسبًا من المعرفة الفنية والتكتيكية للعمل معه، مضيفا أنه حتى لو قدمت الولايات المتحدة في نفس اليوم لأوكرانيا حزمة كاملة من المدرعات والتي تم الإعلان عنها في 6 يناير/كانون الأول، وحتى لو كانت هذه المركبات هي الأحدث، فهي الأفضل في ترسانة البنتاغون، سيكون الجدول الزمني لنشر الجيش الأوكراني "برادلي" طويلًا بالنظر إلى التدريب والتكامل الضروريين، لافتا إلى أن كل ذلك سيبطئ أي محاولات هجومية من قبل الجيش الأوكراني.كما أكد الكاتب على أن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه صعوبات في صيانة ودعم المركبات القتالية، لأنها تتطلب كمية كبيرة من قطع الغيار والمعدات.وخلص الكاتب بالقول إن "الكثير من هذا يتطلب عقودا منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين مما يعقد المهمة".
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العالم
العالم

خبير يكشف عن صعوبات جديدة ستواجهها القوات الأوكرانية بعد تقديم أسلحة أمريكية حديثة

09:29 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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كشف الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي عن المشاكل التي قد تواجهها أوكرانيا مع الأسلحة الأمريكية الجديدة التي سيتم تقديمها لكييف في الفترة المقبلة.
وذكر الخبير العسكري الأمريكي المتقاعد، جيف جايغر، في مقال نشره على موقع "19FortyFive" أن الجيش الأوكراني سيواجه مشاكل في استخدام مركبات "برادلي" القتالية التي قررت واشنطن تقديمها لكييف.
واعتبر الكاتب في مقاله أن مركبات المشاة القتالية من هذا النوع تمثل نظامًا معقدا وعالي التقنية للغاية، الأمر الذي يتطلب مستوى مناسبًا من المعرفة الفنية والتكتيكية للعمل معه، مضيفا أنه حتى لو قدمت الولايات المتحدة في نفس اليوم لأوكرانيا حزمة كاملة من المدرعات والتي تم الإعلان عنها في 6 يناير/كانون الأول، وحتى لو كانت هذه المركبات هي الأحدث، فهي الأفضل في ترسانة البنتاغون، سيكون الجدول الزمني لنشر الجيش الأوكراني "برادلي" طويلًا بالنظر إلى التدريب والتكامل الضروريين، لافتا إلى أن كل ذلك سيبطئ أي محاولات هجومية من قبل الجيش الأوكراني.
كما أكد الكاتب على أن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه صعوبات في صيانة ودعم المركبات القتالية، لأنها تتطلب كمية كبيرة من قطع الغيار والمعدات.
وخلص الكاتب بالقول إن "الكثير من هذا يتطلب عقودا منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين مما يعقد المهمة".
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