عربي
https://sputnikarabic.ae/20230116/دبلوماسي-مصري-سابق-يوضح-ما-يمكن-أن-تقدمه-الصين-في-ملف-سد-النهضة-1072361549.html
دبلوماسي مصري سابق يوضح ما يمكن أن تقدمه الصين في ملف سد النهضة
دبلوماسي مصري سابق يوضح ما يمكن أن تقدمه الصين في ملف سد النهضة
قال السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية المصرية السابق للشؤون الأفريقية، إن إثيوبيا تتلاعب بالوقت فيما يتعلق بأزمة سد "النهضة"، ما يعني أن الوساطة الصينية في... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T17:08+0000
2023-01-16T17:08+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_8f822d8ec4e55f8ea71d3766c3d02750.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "كل الوساطات العربية والإقليمية التي جرت خلال الفترة الماضية لم تنجح في تقويم المسار الإثيوبي والانصياع للمطالب المصرية السودانية بشأن الاتفاق القانوني الملزم، وهذا الأمر يعني أن التلاعب والمراوغة مقصودة منذ عام 2015 وأن جلسات التفاوض مستمرة وفي نفس الوقت البناء مستمر وكذلك عملية التخزين خلف السد".وتابع مساعد وزير الخارجية: "كلما كانت هناك تحركات إقليمية أو دولية بشأن حل أزمة سد النهضة، تنهال التصريحات من أديس أبابا لتعلن الاستعداد لبدء جولات جديدة من التفاوض لتهدئة الأوضاع دون تحديد موعد لبدء تلك المحادثات، بل تتهرب من تصريحاتها، وفي نفس الوقت نجد هناك إصرار على عدم التوقف عن البناء أو الملء بصورة منفردة في تحدي واضح لكل الجهود المبذولة.وأشار وائل نصر إلى أن أي عملية تفاوض يجب أن يوضع لها سقف زمني محدد ولا تترك بدون تحديد، أما في الحالة الإثيوبية فقد كان ولا يزال التهرب من المواعيد هو السمة الغالبة لكل تصرفاتهم، ولذا صارت كلمة التفاوض في أزمة سد النهضة متسعة جدا وليس لها نهاية، فهى تعلن في كل مرة قبولها للتفاوض دون تحديد موعد للانتهاء، وعندما تضع مصر موعدا للتفاوض نجد أديس أبابا تعتذر لأن الموعد غير مناسب بالنسبة لها.وأوضح أن إثيوبيا تستغل الوضع الداخلي في السودان، مضيفا: "وفي جميع الأحوال نجد السودان مثل بقية دول العالم تنظر لمصلحتها وكذلك إثيوبيا، وعلى مصر أن تنظر للأزمة من هذا المنظور خصوصا أن إثيوبيا أصبحت اليوم تمتلك الكثير من أوراق اللعب في ملف سد النهضة، في مقابل فقدان دولتي المصب لتلك الأوراق".وأكد نصر أن سد النهضة يتم إكمال إنشاؤه، لكن المشكلة ليست في السد، لأنه سينقص من حصة مياه مصر ولن يمنعها، لكن الأزمة والمشكلة الآن في السدود الخلفية التي يجري الحديث عن إنشاؤها خلف سد النهضة، الأمر الذي يعني إغلاق أو حجز المياه بصورة كبيرة جدا، لذا يجب أن تكون هناك مواقف حاسمة في هذا الأمر.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بحث مع نظيره الصيني تشين غانع، أمس الأحد، في القاهرة، ‏آخر مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي.‏وأكد شكري أنه "تم التطرق مع نظيره الصيني إلى ملف سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ورفض الإجراءات الأحادية والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار".وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، إلى القاهرة ضمن جولة أفريقية يقوم بها، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، وتنتهي اليوم وتشمل إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/السيسي-يطلب-من-أمريكا-مساعدة-مصر-على-التوصل-لاتفاق-حول-سد-النهضة-1071220898.html
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-خارجية-الصين-يبدأ-جولة-أفريقية-تشمل-مصر-وإثيوبيا-1072079871.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الصيني-آخر-مستجدات-قضية-سد-النهضة-الإثيوبي-1072302743.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067310458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي

دبلوماسي مصري سابق يوضح ما يمكن أن تقدمه الصين في ملف سد النهضة

17:08 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
قال السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية المصرية السابق للشؤون الأفريقية، إن إثيوبيا تتلاعب بالوقت فيما يتعلق بأزمة سد "النهضة"، ما يعني أن الوساطة الصينية في هذا الملف قد لا تضيف جديدا.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "كل الوساطات العربية والإقليمية التي جرت خلال الفترة الماضية لم تنجح في تقويم المسار الإثيوبي والانصياع للمطالب المصرية السودانية بشأن الاتفاق القانوني الملزم، وهذا الأمر يعني أن التلاعب والمراوغة مقصودة منذ عام 2015 وأن جلسات التفاوض مستمرة وفي نفس الوقت البناء مستمر وكذلك عملية التخزين خلف السد".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
السيسي يطلب من أمريكا مساعدة مصر على التوصل لاتفاق حول سد النهضة
15 ديسمبر 2022, 09:43 GMT
وتابع مساعد وزير الخارجية: "كلما كانت هناك تحركات إقليمية أو دولية بشأن حل أزمة سد النهضة، تنهال التصريحات من أديس أبابا لتعلن الاستعداد لبدء جولات جديدة من التفاوض لتهدئة الأوضاع دون تحديد موعد لبدء تلك المحادثات، بل تتهرب من تصريحاتها، وفي نفس الوقت نجد هناك إصرار على عدم التوقف عن البناء أو الملء بصورة منفردة في تحدي واضح لكل الجهود المبذولة.
وأشار وائل نصر إلى أن أي عملية تفاوض يجب أن يوضع لها سقف زمني محدد ولا تترك بدون تحديد، أما في الحالة الإثيوبية فقد كان ولا يزال التهرب من المواعيد هو السمة الغالبة لكل تصرفاتهم، ولذا صارت كلمة التفاوض في أزمة سد النهضة متسعة جدا وليس لها نهاية، فهى تعلن في كل مرة قبولها للتفاوض دون تحديد موعد للانتهاء، وعندما تضع مصر موعدا للتفاوض نجد أديس أبابا تعتذر لأن الموعد غير مناسب بالنسبة لها.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
وزير خارجية الصين يبدأ جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا
9 يناير, 10:46 GMT
وأوضح أن إثيوبيا تستغل الوضع الداخلي في السودان، مضيفا: "وفي جميع الأحوال نجد السودان مثل بقية دول العالم تنظر لمصلحتها وكذلك إثيوبيا، وعلى مصر أن تنظر للأزمة من هذا المنظور خصوصا أن إثيوبيا أصبحت اليوم تمتلك الكثير من أوراق اللعب في ملف سد النهضة، في مقابل فقدان دولتي المصب لتلك الأوراق".
وأكد نصر أن سد النهضة يتم إكمال إنشاؤه، لكن المشكلة ليست في السد، لأنه سينقص من حصة مياه مصر ولن يمنعها، لكن الأزمة والمشكلة الآن في السدود الخلفية التي يجري الحديث عن إنشاؤها خلف سد النهضة، الأمر الذي يعني إغلاق أو حجز المياه بصورة كبيرة جدا، لذا يجب أن تكون هناك مواقف حاسمة في هذا الأمر.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، تشين غانغ، القاهرة، 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الصيني آخر مستجدات قضية "سد النهضة" الإثيوبي
أمس, 12:31 GMT
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه بحث مع نظيره الصيني تشين غانع، أمس الأحد، في القاهرة، ‏آخر مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي.‏
وأكد شكري أنه "تم التطرق مع نظيره الصيني إلى ملف سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ورفض الإجراءات الأحادية والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، إلى القاهرة ضمن جولة أفريقية يقوم بها، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، وتنتهي اليوم وتشمل إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала