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https://sputnikarabic.ae/20230116/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-جزر-إيزو-اليابانية-1072325660.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة الاثنين، جزر إيزو اليابانية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T05:18+0000
2023-01-16T05:19+0000
العالم
أخبار اليابان
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 409.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 29.001 شمالا، وخط طول 139.347 شرقا.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.كان آخر زلزال ضرب اليابان في 10 أغسطس/آب 2022 بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-ندعو-أمريكا-واليابان-للتوقف-عن-خلق-أعداء-وهميين-1072239502.html
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العالم, أخبار اليابان
العالم, أخبار اليابان

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

05:18 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 16.01.2023)
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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يتبع
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة الاثنين، جزر إيزو اليابانية.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 409.1 كيلومتر، عند دائرة عرض 29.001 شمالا، وخط طول 139.347 شرقا.
ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
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كان آخر زلزال ضرب اليابان في 10 أغسطس/آب 2022 بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.
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