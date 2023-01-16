عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230116/سلطنة-عمان-تفوز-على-البحرين-وتتأهل-لنهائي-خليجي-25-أمام-المنتخب-العراقي-1072365054.html
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
تمكن منتخب سلطنة عمان لكرة القدم من التأهل إلى نهائي بطولة "خليجي 25" بعد الفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T20:00+0000
2023-01-16T20:01+0000
مجتمع
رياضة
العراق
سلطنة عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072365141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bdcc3b1fa768117c1851dcc68685bb3.jpg
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب "الميناء" الأولمبي، في البصرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وفاز منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف أحرزه جميل اليحمدي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب سلطنة عمان نظيره العراقي، صاحب الأرض، في نهائي البطولة الخليجية، يوم الخميس المقبل.يذكر أن المنتخب العراقي تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على المنتخب القطري (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق اليوم الاثنين، على ملعب "البصرة الدولي".وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يتأهل-إلى-نهائي-خليجي-25-في-البصرة-بعد-تغلبه-على-قطر-بهدفين-لهدف-1072358024.html
العراق
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072365141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed37c7dcf4dd84adfdce7e5cdcbba482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, العراق, سلطنة عمان
رياضة, العراق, سلطنة عمان

سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي

20:00 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 16.01.2023)
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHالمنتخب العماني
المنتخب العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
تابعنا عبرTelegram
تمكن منتخب سلطنة عمان لكرة القدم من التأهل إلى نهائي بطولة "خليجي 25" بعد الفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد.
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب "الميناء" الأولمبي، في البصرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفاز منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف أحرزه جميل اليحمدي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
العراق يتأهل إلى نهائي خليجي 25 في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف، الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مجتمع
العراق يتأهل إلى نهائي "خليجي 25" في البصرة بعد تغلبه على قطر بهدفين لهدف
15:44 GMT
ومن المقرر أن يلتقي منتخب سلطنة عمان نظيره العراقي، صاحب الأرض، في نهائي البطولة الخليجية، يوم الخميس المقبل.
يذكر أن المنتخب العراقي تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على المنتخب القطري (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق اليوم الاثنين، على ملعب "البصرة الدولي".
وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала