https://sputnikarabic.ae/20230116/سلطنة-عمان-تفوز-على-البحرين-وتتأهل-لنهائي-خليجي-25-أمام-المنتخب-العراقي-1072365054.html
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
تمكن منتخب سلطنة عمان لكرة القدم من التأهل إلى نهائي بطولة "خليجي 25" بعد الفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T20:00+0000
2023-01-16T20:00+0000
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مجتمع
رياضة
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جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب "الميناء" الأولمبي، في البصرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وفاز منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف أحرزه جميل اليحمدي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب سلطنة عمان نظيره العراقي، صاحب الأرض، في نهائي البطولة الخليجية، يوم الخميس المقبل.يذكر أن المنتخب العراقي تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على المنتخب القطري (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق اليوم الاثنين، على ملعب "البصرة الدولي".وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يتأهل-إلى-نهائي-خليجي-25-في-البصرة-بعد-تغلبه-على-قطر-بهدفين-لهدف-1072358024.html
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رياضة, العراق, سلطنة عمان
رياضة, العراق, سلطنة عمان
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
20:00 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
تمكن منتخب سلطنة عمان لكرة القدم من التأهل إلى نهائي بطولة "خليجي 25" بعد الفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد.
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب "الميناء" الأولمبي، في البصرة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفاز منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف أحرزه جميل اليحمدي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب سلطنة عمان نظيره العراقي، صاحب الأرض، في نهائي البطولة الخليجية
، يوم الخميس المقبل.
يذكر أن المنتخب العراقي
تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على المنتخب القطري (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين في وقت سابق اليوم الاثنين، على ملعب "البصرة الدولي".
وتستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.