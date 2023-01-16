صحفية لبنانية تكشف أهداف موقع الجيش الإسرائيلي باللغة العربية... فيديو
06:21 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 06:34 GMT 16.01.2023)
© AP Photo / Dan Baliltyمعرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
© AP Photo / Dan Balilty
كشفت صحفية لبنانية عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" عن أهداف الموقع التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية.
وحذرت الصحفية، سنا كجك، كاتبة مقالات وصحافية لبنانية مختصة بالشأن الإسرائيلي والحرب الإعلامية النفسية، من أن موقع "جيش الدفاع الإسرائيلي" باللغة العربية هو موقع مخابراتي وتكملة لمواقع جهاز الموساد، ولكن ما يميزه عن غيره أنه بقالب موقع "إخباري" وتم إعداده بهذا الشكل كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية.
#لذا نحذركم لدى تصفحكم لموقع جيش الحرب الإسرائيلي باللغة العربية بأنه موقع مخابراتي تكملة لمواقع جهاز الموساد— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023
ولكن بقالب موقع "إخباري" ما يُسمى بجيش "الدفاع
كي لا يشك القارئ العربي بأن له صلة بالمخابرات الإسرائيلية! pic.twitter.com/Zv6ZWStf7S
وأشارت كجك في مقطع الفيديو أن الهدف الإسرائيلي الأول هو "نشر أوهام التطبيع" والهدف الثاني "إيقاع القراء في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي"، لافتة إلى أنها ليست بالصفحات البريئة وكلها موجهة وممنهجة ومبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحة إسرائيل.
#اولا":إسرائيل" وأوهام التطبيع..— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023
وثانيا": كي يقعوا في فخ العمالة عبر هذه الصفحات التي يُشرف عليها ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي!
إنها ليست بالصفحات البريئة!
كلها موجهة... ممنهجة ..مبرمجة على قواعد معينة لها أهداف تصب في مصلحه العدو الصهيوني pic.twitter.com/ZufGq2EDLn
واعتبرت كجك أن خطة إسرائيل على منصات التواصل تقضي بغسل أدمغة الشبان والشابات في كل أنحاء الوطن العربي.
https://t.co/x2T0r51JsP pic.twitter.com/yyS0yYd4h9— 🇱🇧سنا كجك (@sanakojok) January 11, 2023