https://sputnikarabic.ae/20230116/صندوق-قطر-السيادي-يقول-إنه-يؤمن-بقيادة-ماسك-للتغيير-داخل-تويتر-1072347389.html
صندوق قطر السيادي يقول إنه يؤمن بقيادة ماسك للتغيير داخل "تويتر"
صندوق قطر السيادي يقول إنه يؤمن بقيادة ماسك للتغيير داخل "تويتر"
قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن صندوق الثروة السيادي، يدعم رؤية الملياردير إيلون ماسك لشركة "تويتر"، رغم الاضطرابات التي صاحبت استحواذه عليها. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:58+0000
2023-01-16T13:58+0000
2023-01-16T13:58+0000
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وذكر الرئيس التنفيذي منصور المحمود في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي: "نتعامل مع الإدارة، مع إيلون فيما يتعلق بالخطة التي وضعها للشركة، ونحن نؤمن بذلك، ونثق في قيادته من حيث تغيير اتجاه الشركة".وأضاف رئيس جهاز قطر للاستثمار إن الصندوق السيادي للدولة الغنية بالغاز، لم يطلب من رئيس "تويتر" التقليل من التغريدات، قائلا إن الصندوق غير منخرط "إلى هذا الحد".ساعد جهاز قطر للاستثمار في تمويل الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ساهم بمبلغ 375 مليون دولار في الصفقة البالغة 44 مليار دولار.أدى الاستحواذ إلى هجرة جماعية للعمال حيث يتطلع ماسك إلى خفض التكاليف، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان "تويتر" الاستمرار في عملياته وتنظيم المحتوى.
https://sputnikarabic.ae/20221229/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تغييرات-لتسريع-خوادم-تويتر-1071718007.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
اقتصاد, العالم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
صندوق قطر السيادي يقول إنه يؤمن بقيادة ماسك للتغيير داخل "تويتر"
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قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن صندوق الثروة السيادي، يدعم رؤية الملياردير إيلون ماسك لشركة "تويتر"، رغم الاضطرابات التي صاحبت استحواذه عليها.
وذكر الرئيس التنفيذي منصور المحمود في مقابلة مع تلفزيون
"بلومبيرغ" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي: "نتعامل مع الإدارة، مع إيلون فيما يتعلق بالخطة التي وضعها للشركة، ونحن نؤمن بذلك، ونثق في قيادته من حيث تغيير اتجاه الشركة".
29 ديسمبر 2022, 08:57 GMT
وأضاف رئيس جهاز قطر للاستثمار إن الصندوق السيادي للدولة الغنية بالغاز، لم يطلب من رئيس "تويتر
" التقليل من التغريدات، قائلا إن الصندوق غير منخرط "إلى هذا الحد".
ساعد جهاز قطر للاستثمار في تمويل الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ساهم بمبلغ 375 مليون دولار في الصفقة البالغة 44 مليار دولار.
أدى الاستحواذ إلى هجرة جماعية للعمال حيث يتطلع ماسك
إلى خفض التكاليف، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان "تويتر" الاستمرار في عملياته وتنظيم المحتوى.