عربي
https://sputnikarabic.ae/20230116/عائلة-سجين-أمريكي-تتهم-إدارة-السجن-بتركه-يموت-جوعا-1072330508.html
عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا
عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا
رفعت عائلة سجين أمريكي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:38+0000
2023-01-16T08:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سجن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوغرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوغرام).وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تدين-قتل-الشرطة-الأمريكية-لأحد-مواطني-الولايات-المتحدة-على-غرار-جورج-فلويد-1072277608.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, سجن
الولايات المتحدة الأمريكية, سجن

عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا

08:38 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
رفعت عائلة سجين أمريكي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
إيران تدين قتل الشرطة الأمريكية لأحد مواطني الولايات المتحدة على غرار جورج فلويد
14 يناير, 16:56 GMT
وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوغرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوغرام).
وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.
واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала