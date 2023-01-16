https://sputnikarabic.ae/20230116/عائلة-سجين-أمريكي-تتهم-إدارة-السجن-بتركه-يموت-جوعا-1072330508.html
عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا
عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا
رفعت عائلة سجين أمريكي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:38+0000
2023-01-16T08:38+0000
2023-01-16T08:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سجن
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ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوغرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوغرام).وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, سجن
الولايات المتحدة الأمريكية, سجن
عائلة سجين أمريكي تتهم إدارة السجن بتركه يموت جوعا
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رفعت عائلة سجين أمريكي دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.
وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوغرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوغرام).
وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي
بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.
واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية.