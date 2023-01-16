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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/عمدة-نسبة-نقص-موارد-الطاقة-في-كييف-تبلغ-30-بالمئة-1072366889.html
عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة
عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة
أعلن عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T21:47+0000
2023-01-16T21:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
كييف
أخبار العالم الآن
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موسكو– سبوتنيك. وقال كليتشكو لوكالة رويترز خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن لا نتحدث عن انهيار... لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة"، مضيفاً أن في الوقت الحالي نقص موارد الطاقة يبلغ 30 بالمئة.وأضاف المتحدث أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، مشيراً إلى أن الوضع حرج.
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روسيا, كييف, أخبار العالم الآن
روسيا, كييف, أخبار العالم الآن

عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة

21:47 GMT 16.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أعلن عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.
موسكو– سبوتنيك. وقال كليتشكو لوكالة رويترز خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن لا نتحدث عن انهيار... لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة"، مضيفاً أن في الوقت الحالي نقص موارد الطاقة يبلغ 30 بالمئة.
وأضاف المتحدث أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، مشيراً إلى أن الوضع حرج.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:42 GMT
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