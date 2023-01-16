https://sputnikarabic.ae/20230116/عمدة-نسبة-نقص-موارد-الطاقة-في-كييف-تبلغ-30-بالمئة-1072366889.html
عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة
عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة
أعلن عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T21:47+0000
2023-01-16T21:47+0000
2023-01-16T21:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
كييف
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4727dac56a7348ac00eb75dd222db38b.jpg
موسكو– سبوتنيك. وقال كليتشكو لوكالة رويترز خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن لا نتحدث عن انهيار... لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة"، مضيفاً أن في الوقت الحالي نقص موارد الطاقة يبلغ 30 بالمئة.وأضاف المتحدث أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، مشيراً إلى أن الوضع حرج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5838fe7df3051dcb6b4ab10afda23a95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كييف, أخبار العالم الآن
روسيا, كييف, أخبار العالم الآن
عمدة: نسبة نقص موارد الطاقة في كييف تبلغ 30 بالمئة
تابعنا عبر
أعلن عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.
موسكو– سبوتنيك. وقال كليتشكو لوكالة رويترز خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي: "نحن لا نتحدث عن انهيار... لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة"، مضيفاً أن في الوقت الحالي نقص موارد الطاقة يبلغ 30 بالمئة.
وأضاف المتحدث أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، مشيراً إلى أن الوضع حرج.