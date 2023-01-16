https://sputnikarabic.ae/20230116/عودة-3874-مهاجرا-إفريقيا-طواعية-من-اليمن-الى-ديارهم-خلال-2022-1072367274.html

عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022

عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا إفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T23:19+0000

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وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.ويتدفق باستمرار مهاجرون قادمون من دول إفريقية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا منذ ثمانية أعوام، ويصطدم المهاجرون الأفارقة بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، ويضطر بعضهم للبحث عن رحلات للعودة إلى ديارهم.

https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-إعداد-تقرير-أممي-من-صنعاء-ماذا-يقدم-مجلس-الأمن-بشأن-الحرب-في-اليمن-1072364245.html

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