https://sputnikarabic.ae/20230116/عودة-3874-مهاجرا-إفريقيا-طواعية-من-اليمن-الى-ديارهم-خلال-2022-1072367274.html
عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022
عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا إفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T23:19+0000
2023-01-16T23:19+0000
2023-01-16T23:19+0000
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وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.ويتدفق باستمرار مهاجرون قادمون من دول إفريقية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا منذ ثمانية أعوام، ويصطدم المهاجرون الأفارقة بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، ويضطر بعضهم للبحث عن رحلات للعودة إلى ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-إعداد-تقرير-أممي-من-صنعاء-ماذا-يقدم-مجلس-الأمن-بشأن-الحرب-في-اليمن-1072364245.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا إفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022.
وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم
من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.
وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.
ويتدفق باستمرار مهاجرون قادمون من دول إفريقية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا منذ ثمانية أعوام، ويصطدم المهاجرون الأفارقة بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، ويضطر بعضهم للبحث عن رحلات للعودة إلى ديارهم.