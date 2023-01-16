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https://sputnikarabic.ae/20230116/عودة-3874-مهاجرا-إفريقيا-طواعية-من-اليمن-الى-ديارهم-خلال-2022-1072367274.html
عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022
عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا إفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T23:19+0000
2023-01-16T23:19+0000
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وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.ويتدفق باستمرار مهاجرون قادمون من دول إفريقية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا منذ ثمانية أعوام، ويصطدم المهاجرون الأفارقة بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، ويضطر بعضهم للبحث عن رحلات للعودة إلى ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230116/بعد-إعداد-تقرير-أممي-من-صنعاء-ماذا-يقدم-مجلس-الأمن-بشأن-الحرب-في-اليمن-1072364245.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة

عودة 3874 مهاجرا إفريقيا طواعية من اليمن الى ديارهم خلال 2022

23:19 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن 3874 مهاجرا إفريقيا عادوا طواعية من اليمن إلى ديارهم خلال العام 2022.
وذكر بيان للمنظمة أصدره مكتب اليمن، أنها ساعدت خلال العام الماضي 3874 مهاجراً في الوصول بأمان إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن.
وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 200 ألف مهاجر يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، ويفتقر معظمهم إلى الوصول للرعاية الصحية الحيوية.
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
بعد إعداد تقرير غروندبرغ من صنعاء… ماذا يقدم مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في اليمن؟
19:24 GMT
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن حوالي 44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن حاليا.
ويتدفق باستمرار مهاجرون قادمون من دول إفريقية عبر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا منذ ثمانية أعوام، ويصطدم المهاجرون الأفارقة بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، ويضطر بعضهم للبحث عن رحلات للعودة إلى ديارهم.
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