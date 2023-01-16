https://sputnikarabic.ae/20230116/غروسي-يزور-أوكرانيا-لتفقد-المحطات-النووية-ومنع-وقوع-حوادث-في-المنطقة-1072327098.html
غروسي يزور أوكرانيا لتفقد المحطات النووية ومنع وقوع حوادث في المنطقة
غروسي يزور أوكرانيا لتفقد المحطات النووية ومنع وقوع حوادث في المنطقة
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة توسع من وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي في المنطقة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T07:18+0000
2023-01-16T07:18+0000
2023-01-16T07:22+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0d/1070125388_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_43e8eb0b62ed15b95b792f11ef33186f.jpg
وأشار غروسي إلى أنه سيزور أوكرانيا ويقوم بجولة على محطات الطاقة النووية الموجودة في البلاد لتفقد الوضع فيها ومدى سلامتها.وكتب غروسي على "تويتر": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال الصراع الجاري".وأضاف بالقول "أشعر بالفخر لقيادة هذه المهمة في أوكرانيا، حيث ننتشر في كل محطات الطاقة النووية بالبلاد لتقديم المساعدة".وذكرت الوكالة في بيان، يوم الجمعة الماضي: "سيكون المدير العام رافائيل ماريانو غروسي في أوكرانيا الأسبوع المقبل لإقامة حضور مستمر لخبراء السلامة والأمن النوويين في جميع مرافق الطاقة النووية في البلاد".وأضافت أن ذلك يعزز بشكل كبير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في منع وقوع حادث نووي "خلال الصراع العسكري الحالي".وأوضحت الوكالة أن فريقا جديدا من 3 خبراء تابعين لها وصل إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، هذا الأسبوع، ليحل محل الفريق السابق الذي كان هناك منذ عدة أسابيع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0d/1070125388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ac1e632d4722bbb3fc3232ef54cd653.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غروسي يزور أوكرانيا لتفقد المحطات النووية ومنع وقوع حوادث في المنطقة
07:18 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 07:22 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة توسع من وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي في المنطقة.
وأشار غروسي إلى أنه سيزور أوكرانيا ويقوم بجولة على محطات الطاقة النووية الموجودة في البلاد لتفقد الوضع فيها ومدى سلامتها.
وكتب غروسي على "تويتر": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع وجودها في أوكرانيا للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال الصراع الجاري".
وأضاف بالقول "أشعر بالفخر لقيادة هذه المهمة في أوكرانيا، حيث ننتشر في كل محطات الطاقة النووية بالبلاد لتقديم المساعدة".
وذكرت
الوكالة في بيان، يوم الجمعة الماضي: "سيكون المدير العام رافائيل ماريانو غروسي في أوكرانيا الأسبوع المقبل لإقامة حضور مستمر لخبراء السلامة والأمن النوويين في جميع مرافق الطاقة النووية في البلاد".
وأضافت أن ذلك يعزز بشكل كبير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في منع وقوع حادث نووي "خلال الصراع العسكري الحالي".
وأوضحت الوكالة أن فريقا جديدا من 3 خبراء تابعين لها وصل إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، هذا الأسبوع، ليحل محل الفريق السابق الذي كان هناك منذ عدة أسابيع.