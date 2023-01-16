https://sputnikarabic.ae/20230116/فرنسا-تدعو-إلى-سياسة-أوروبية-موحدة-لمواجهة-الجشع-الأمريكي-1072362036.html
فرنسا تدعو إلى سياسة أوروبية موحدة لمواجهة "الجشع الأمريكي"
فرنسا تدعو إلى سياسة أوروبية موحدة لمواجهة "الجشع الأمريكي"
دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة، التي يمكن أن تضر... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T17:27+0000
2023-01-16T17:27+0000
2023-01-16T17:27+0000
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ففي العام الماضي، أقرت واشنطن قانون الحد من التضخم التاريخي، الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.ومع ذلك، وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، معتبرة أن متطلبات الإنتاج المحلي "اشترِ الأمريكي" تمثل تهديدا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.لكن أعضاء الكتلة منقسمون حول كيفية الرد، حيث دعا البعض، بما في ذلك فرنسا، أوروبا إلى الرد بالمثل بتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.زعمت بروكسل أن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر "بسباق عالمي نحو القاع" بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.وقال لو مير قبل المحادثات بين وزراء مالية الكتلة: "ليس هناك وقت نضيعه في وضع سياسة صناعية أوروبية جديدة لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات على الانتقال إلى الأراضي الأوروبية".ودعا إلى "صدمة تبسيط" لإطار مساعدات الدولة في أوروبا، بالإضافة إلى دعم أكبر لقطاعات تشمل الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية وأشباه الموصلات.وتأمل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على طريقة للمضي قدما قبل قمة الشهر المقبل لتجنب اندفاع الشركات الأوروبية للاستثمار في الولايات المتحدة.لكن بعض الأعضاء يخشون أن يؤدي رد فعل متشدد من جانب الاتحاد الأوروبي على القانون الأمريك إلى نشوب حرب تجارية، فيما يخشى آخرون من أن سباق الدعم داخل الكتلة سيفيد الدول الأكثر ثراء.
https://sputnikarabic.ae/20221106/أوروبا-تتهم-أمريكا-بخرق-قواعد-التجارة-العالمية-وتحذر-من-ردود-فعل-انتقامية-1069888928.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
فرنسا تدعو إلى سياسة أوروبية موحدة لمواجهة "الجشع الأمريكي"
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دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى سياسة أوروبية جديدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.
ففي العام الماضي، أقرت واشنطن قانون الحد من التضخم التاريخي
، الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومع ذلك، وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، معتبرة أن متطلبات الإنتاج المحلي "اشترِ الأمريكي" تمثل تهديدا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.
لكن أعضاء الكتلة منقسمون حول كيفية الرد، حيث دعا البعض، بما في ذلك فرنسا
، أوروبا إلى الرد بالمثل بتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
زعمت بروكسل أن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر "بسباق عالمي نحو القاع" بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.
وقال لو مير قبل المحادثات بين وزراء مالية الكتلة: "ليس هناك وقت نضيعه في وضع سياسة صناعية أوروبية جديدة لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات على الانتقال إلى الأراضي الأوروبية".
ودعا إلى "صدمة تبسيط" لإطار مساعدات الدولة في أوروبا، بالإضافة إلى دعم أكبر لقطاعات تشمل الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والألواح الشمسية وأشباه الموصلات.
وتأمل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على طريقة للمضي قدما قبل قمة الشهر المقبل لتجنب اندفاع الشركات الأوروبية للاستثمار في الولايات المتحدة
.
لكن بعض الأعضاء يخشون أن يؤدي رد فعل متشدد من جانب الاتحاد الأوروبي على القانون الأمريك إلى نشوب حرب تجارية، فيما يخشى آخرون من أن سباق الدعم داخل الكتلة سيفيد الدول الأكثر ثراء.