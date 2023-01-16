https://sputnikarabic.ae/20230116/قائدة-طائرة-نيبال-المنكوبة-تعلمت-مهنة-زوجها-بعد-وفاته-فماتت-بنفس-الطريقة-1072342127.html

قائدة طائرة نيبال المنكوبة تعلمت "مهنة" زوجها بعد وفاته... فماتت بنفس الطريقة

قائدة طائرة نيبال المنكوبة تعلمت "مهنة" زوجها بعد وفاته... فماتت بنفس الطريقة

حملت واقعة تحطم الطائرة النيبالية، صباح الأحد، قصة درامية، لقائدة الطائرة أنجو كاتيوادا، التي توفيت بنفس طريقة وفاة زوجها، الطيار ديباك بكريل. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T12:35+0000

2023-01-16T12:35+0000

2023-01-16T12:35+0000

العالم

نيبال

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يقول سودرشان بارتاولا، المتحدث باسم شركة الطيران النيبالية "يِتي" التي تمتلك الطائرة المنكوبة، إن قائدة الطائرة خسرت زوجها في حادثة مماثلة عام 2006.وأوضح المتحدث أن الأرملة أنجو كاتيوادا، حين مات زوجها إثر سقوط طائرة كان يقودها في العام 2006، قررت أن تصبح قائدة طائرة مثله، واستخدمت الأموال التي تحصلت عليها من التأمين على الحياة بالسفر إلى أمريكا لخوض دورات تدريبية.عملت كاتيوادا مع شركة "يتي آيرلاينز" على مدار 13 عاما ولديها 6300 ساعة طيران من الخبرة، حسبما قال بارتاولا الذي نعاها قائلا: "لقد كانت سيدة شجاعة وكان لديها كل الجرأة والإصرار، لقد فارقتنا مبكرا جدا".وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا، بينهم (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال).وأعلن مسؤول محلي رفيع المستوى في نبيال، أن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم الطائرة "معدوم".وأعلنت نيبال، يوم الاثنين، يوما للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230115/تحطم-طائرة-على-متنها-72-شخصا-على-مدرج-مطار-في-نيبال-1072290898.html

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