https://sputnikarabic.ae/20230116/قمر-صناعي-تابع-لـناسا-يواجه-مشكلة-في-طريقه-إلى-القمر-1072356754.html
قمر صناعي تابع لـ"ناسا" يواجه مشكلة في طريقه إلى القمر
قمر صناعي تابع لـ"ناسا" يواجه مشكلة في طريقه إلى القمر
كشفت مجلة علمية عن وجود مشكلة خطيرة تواجه أحد الأقمار الصناعية التي أطلقتها وكالة "ناسا" لتنفيذ مهمة إلى القمر. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:27+0000
2023-01-16T15:27+0000
2023-01-16T15:27+0000
مجتمع
علوم
فضاء
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أطلقت وكالة "ناسا" بتاريخ 11 ديسمبر 2022، مهمة إلى القمر لبدء رحلتها التي تستغرق أربعة أشهر، حيث سيختبر القمر الصناعي الصغير "smallsat".وسيتم اختبار العديد من التقنيات الجديدة بهدف البحث عن الجليد السطحي المخفي في القطب الجنوبي للقمر.ولاحظ فريق العمل لأول مرة انخفاض قوة الدفع بعد ثلاثة أيام من الإطلاق، وعمل على تحليل المشكلة وتقديم الحلول الممكنة خلال رحلته، ويعتمد نظام الدفع الخاص بالقمر الصناعي على إطلاق نبضات (نفثات) قصيرة المدة تصل إلى ثانيتين في المرة الواحدة.وبناء على الاختبارالأرضي، يعتقد الفريق أن الأداء الضعيف قد يكون ناتجا عن عوائق في خطوط الوقود التي قد تحد من تدفق الوقود إلى أنظمة الدفع.وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، يخطط الفريق لتشغيل نظام الدفع قريبا لفترات أطول بكثير، على أمل إزالة أي عوائق محتملة في خط وقود الدفع أثناء إجراء مناورات تصحيح المسار.ويقوم فريق المهمة بوضع خطط بديلة لإنجاز تلك المناورات باستخدام نظام الدفع بقدرته الحالية على الدفع المنخفض، سيحتاج القمر الصناعي إلى إجراء مناورات تصحيح المسار يوميا بدءا من أوائل فبراير للوصول إلى مدار القمر بعد حوالي أربعة أشهر من الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230116/محطة-الفضاء-الدولية-وبرامج-الفضاء-لدول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1072353465.html
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علوم, فضاء
قمر صناعي تابع لـ"ناسا" يواجه مشكلة في طريقه إلى القمر
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كشفت مجلة علمية عن وجود مشكلة خطيرة تواجه أحد الأقمار الصناعية التي أطلقتها وكالة "ناسا" لتنفيذ مهمة إلى القمر.
أطلقت وكالة "ناسا" بتاريخ 11 ديسمبر 2022، مهمة إلى القمر لبدء رحلتها التي تستغرق أربعة أشهر، حيث سيختبر القمر الصناعي الصغير "smallsat".
وسيتم اختبار العديد من التقنيات الجديدة بهدف البحث عن الجليد السطحي المخفي في القطب الجنوبي للقمر.
ولاحظ فريق العمل لأول مرة انخفاض قوة الدفع بعد ثلاثة أيام من الإطلاق، وعمل على تحليل المشكلة وتقديم الحلول الممكنة خلال رحلته، ويعتمد نظام الدفع الخاص بالقمر الصناعي على إطلاق نبضات (نفثات) قصيرة المدة تصل إلى ثانيتين في المرة الواحدة.
وبناء على الاختبارالأرضي، يعتقد الفريق أن الأداء الضعيف قد يكون ناتجا عن عوائق في خطوط الوقود التي قد تحد من تدفق الوقود إلى أنظمة الدفع.
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية
، يخطط الفريق لتشغيل نظام الدفع قريبا لفترات أطول بكثير، على أمل إزالة أي عوائق محتملة في خط وقود الدفع أثناء إجراء مناورات تصحيح المسار.
ويقوم فريق المهمة بوضع خطط بديلة لإنجاز تلك المناورات باستخدام نظام الدفع بقدرته الحالية على الدفع المنخفض، سيحتاج القمر الصناعي إلى إجراء مناورات تصحيح المسار يوميا بدءا من أوائل فبراير للوصول إلى مدار القمر بعد حوالي أربعة أشهر من الآن.