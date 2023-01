https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-لا-يستخدم-بيل-غيتس-آيفون؟-الملياردير-الأمريكي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-1072358191.html

لماذا لا يستخدم بيل غيتس آيفون؟... الملياردير الأمريكي يكشف تفاصيل مثيرة

كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه لا يمتلك هاتف "آيفون"، من تصنيع شركة "أبل"، وأنه "لا يزال من فريق مستخدمي "أندرويد"، بحسب تعبيره. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

وأشار خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه عبر موقع "ريديت" الأمريكي بعنوان "Ask me Anything" (اسالني أي سؤال)، أنه يمتلك هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 4".وأوضح أنه حصل على الهاتف من رئيس شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، جاي لي، عندما قابله في سيئول، من أجل تحديث هاتفه "غلاكسي فولد 3".وكان بيل غيتس قد صرح في مقابلة على تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" قبل عامين، أنه يستخدم هاتف "أندرويد" لأنه يريد "تتبع كل شيء"، بحسب قوله.كما أفصح غيتس في جلسة إجاباته، أنه يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني "آوتلوك" والكثير من برامج "مايكروسوفت" على هاتفه الذكي، موضحا أنه بسبب كبر حجم شاشته لا يحتاج لشراء حاسوب لوحي (تابلت).وقال: "أكتفي فقط بهاتفي الذكي، وحاسوب محمول "ويندوز".غيتس دعم صناعة اللحوم المستنسخةمن ناحية أخرى، عبر بيل غيتس في جلسة الأسئلة والأجوبة عبر موقع "ريديت" أنه يؤيد بشدة مستقبل اللحوم التي يتم تصنيعها بواسطة الطباعات ثلاثية الأبعاد.وأضاف: "أعتقد في نهاية المطاف أن هذه المنتجات ستكون جيدة للغاية، على الرغم من أن حصتها صغيرة في الوقت الحالي".وأشار بيل غيتس إلى أن "ابتكارات مثل اللحوم المستنسخة، وهي خيارات غذائية نباتية تتراوح من بدائل البرغر إلى بدائل قطع الدجاج "الناغيت"، وشركة تكنولوجيا الأغذية "أبسايد فودز"، التي تأخذ الخلايا الحيوانية لزراعة اللحوم في بيئة معملية، "هي خطوات حاسمة لتقليل استهلاك الحيوانات"، بحسب رأيه.

