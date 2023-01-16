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https://sputnikarabic.ae/20230116/ما-هي-أضخم-قوة-دبابات-في-الشرق-الأوسط-في-2023-1072355954.html
تتفوق على إيران وتركيا وإسرائيل... دولة عربية تمتلك أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط
تتفوق على إيران وتركيا وإسرائيل... دولة عربية تمتلك أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط
تمثل الدبابات سلاحا رئيسيا في المعارك البرية وتعتمد عليها الجيوش في قيادة المهام الهجومية ضد القوات المعادية وتكون بمثابة رأس الحربة لأي قوات مدرعة أثناء... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:16+0000
2023-01-16T15:18+0000
رصد عسكري
مصر
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تتسابق الجيوش الكبرى في امتلاك أقوى الدبابات وأكثر تقدمها سواء بتصنيعها محليا أو بشرائها من دول أخرى.ويتم تقييم قوة أي دبابة على عدة عوامل أبرزها:ويوجد في الشرق الأوسط بعض الدول التي تمتلك قوة دبابات ضخمة أبرزها قوة الدبابات المصرية، التي تصنف ضمن أضخم قوات الدبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ولفت الموقع إلى أن قوة الدبابات في الجيش المصري تصنف في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 قوة دبابات في العالم.تمتلك مصر أكثر من 13 في المئة من مجموع ما تملكه أضخم 5 قوات دبابات في العالم.ويصل عدد الدبابات في الجيش المصري إلى 4 آلاف و664 دبابة، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط متقدمة على إيران وسوريا وتركيا وإسرائيل، التي تأتي في المرتبة رقم 12 عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20221130/قنبلة-فراغية-روسية-يمكنها-تطهير-حقول-الألغام-المضادة-للأفراد-والدبابات-1070704178.html
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رصد عسكري, مصر
رصد عسكري, مصر

تتفوق على إيران وتركيا وإسرائيل... دولة عربية تمتلك أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط

15:16 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 16.01.2023)
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دبابة تي-90 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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تمثل الدبابات سلاحا رئيسيا في المعارك البرية وتعتمد عليها الجيوش في قيادة المهام الهجومية ضد القوات المعادية وتكون بمثابة رأس الحربة لأي قوات مدرعة أثناء تقدمها في ساحات القتال.
تتسابق الجيوش الكبرى في امتلاك أقوى الدبابات وأكثر تقدمها سواء بتصنيعها محليا أو بشرائها من دول أخرى.

ويتم تقييم قوة أي دبابة على عدة عوامل أبرزها:

القوة النيرانية للدبابة: يشمل ذلك قطر المدفع الرئيسي وعدد طلقاته وأنواع الأسلحة الأخرى التي تحملها سواء كانت مدافع رشاشة أو صواريخ.
التدريع: يحدد ذلك مدى قدرة الدبابة على الصمود أمام النيران المعادية خاصة القذائف المضادة للدروع.
المناورة: تمثل قدرة الدبابة على المناورة ميزة مهمة لتحديد قوتها مقارنة بدبات أخرى لأنها تجعلها أكثر قدرة على التخفي أثناء مواجهة الدبابات المعادية.
ويوجد في الشرق الأوسط بعض الدول التي تمتلك قوة دبابات ضخمة أبرزها قوة الدبابات المصرية، التي تصنف ضمن أضخم قوات الدبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو 2022, 14:44 GMT
ولفت الموقع إلى أن قوة الدبابات في الجيش المصري تصنف في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 قوة دبابات في العالم.
تمتلك مصر أكثر من 13 في المئة من مجموع ما تملكه أضخم 5 قوات دبابات في العالم.
قنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
30 نوفمبر 2022, 15:34 GMT
ويصل عدد الدبابات في الجيش المصري إلى 4 آلاف و664 دبابة، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط متقدمة على إيران وسوريا وتركيا وإسرائيل، التي تأتي في المرتبة رقم 12 عالميا.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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