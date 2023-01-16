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https://sputnikarabic.ae/20230116/ما-هي-قدرات-المقاتلة-الصينية-جي---16؟-1072344216.html
ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة بينها "جي – 16"، التي تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:08+0000
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تصنف "جي – 16" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟

13:08 GMT 16.01.2023
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تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة بينها "جي – 16"، التي تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع.
تصنف "جي – 16" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام، التي يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.
ما هي قدرات المقاتلة الصينية جي - 16؟ - سبوتنيك عربي
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