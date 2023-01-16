https://sputnikarabic.ae/20230116/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-اليمن-يعلن-عن-حراك-دبلوماسي-مكثف-لإنهاء-الصراع-ويدعو-لتسوية-شاملة-1072358359.html

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يعلن عن حراك دبلوماسي مكثف لإنهاء الصراع ويدعو لتسوية شاملة

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يعلن عن حراك دبلوماسي مكثف لإنهاء الصراع ويدعو لتسوية شاملة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، "الأطراف اليمنية لمواصلة ضبط النفس والابتعاد عن التصعيد"، مشددا على ضرورة مزيد من التدابير... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T15:56+0000

2023-01-16T15:56+0000

2023-01-16T15:56+0000

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وقال غروندبرغ، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن "هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا خلال هذه الفترة لإنهاء الصراع في اليمن"، مثمنا جهود السعودية وسلطنة عمان لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات في اليمن".ولفت إلى أنه "من الضروري استئناف النشاط السياسي ووقف إطلاق النار في اليمن"، مشيرا إلى أن "الوضع لا يزال معقدا ومتغيرا ونبحث مسار تسوية سياسية مستدامة.كما دعا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف آثار الصراع على المدنيين في اليمن، قائلا: "نشهد ما قد يغير مسار النزاع المستمر منذ 8 أعوام ونؤكد أهمية استغلال ذلك".ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الوساطة-العمانية-تقرب-وجهات-النظر-بين-أنصار-الله-اليمنية-والتحالف-العربي-1072321049.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي