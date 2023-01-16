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https://sputnikarabic.ae/20230116/محطة-الفضاء-الدولية-وبرامج-الفضاء-لدول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1072353465.html
محطة الفضاء الدولية وبرامج الفضاء لدول الشرقين الأدنى والأوسط
محطة الفضاء الدولية وبرامج الفضاء لدول الشرقين الأدنى والأوسط
16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:00+0000
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انفوجرافيك, инфографика, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية
انفوجرافيك, инфографика, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية وبرامج الفضاء لدول الشرقين الأدنى والأوسط

15:00 GMT 16.01.2023
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
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