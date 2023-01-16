https://sputnikarabic.ae/20230116/محطة-الفضاء-الدولية-وبرامج-الفضاء-لدول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1072353465.html
محطة الفضاء الدولية وبرامج الفضاء لدول الشرقين الأدنى والأوسط
محطة الفضاء الدولية وبرامج الفضاء لدول الشرقين الأدنى والأوسط
16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:00+0000
2023-01-16T15:00+0000
2023-01-16T15:00+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
ناسا
أخبار محطة الفضاء الدولية
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2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية
انفوجرافيك, инфографика, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية