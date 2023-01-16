https://sputnikarabic.ae/20230116/مدمرة-جوية-روسية-حديثة-تجري-رحلة-تجريبية-لفحص-الأنظمة-والمعدات-على-متنها-1072330773.html
مدمرة جوية روسية حديثة تجري رحلة تجريبية لفحص الأنظمة والمعدات
مدمرة جوية روسية حديثة تجري رحلة تجريبية لفحص الأنظمة والمعدات
أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن قيام حاملة الصواريخ الجوية من طراز "تو 95 إم إس إم" برحلة تجريبية تم خلالها فحص الأنظمة والمعدات... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:35+0000
2023-01-16T08:35+0000
2023-01-16T08:49+0000
روسيا
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وأشارت الشركة في بيانها: "كجزء من برنامج الاختبار، تم إجراء رحلة تجريبية لحاملة الصواريخ "تو 95 إم إس إم" التي تم تحديثها بشكل كبير من خلال إضافة تعديلات جذرية عليها".وأضافت الشركة في بيانها: "خلال الرحلة تم إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمعدات". وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحديث العميق للطائرة، تم إجراء تحسينات إضافية، حيث ستكون نتيجة العمل المنجز زيادة كبيرة في كفاءة وموثوقية مجمع الطيران عند استخدامه للغرض المقصود منه.
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روسيا
مدمرة جوية روسية حديثة تجري رحلة تجريبية لفحص الأنظمة والمعدات
08:35 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن قيام حاملة الصواريخ الجوية من طراز "تو 95 إم إس إم" برحلة تجريبية تم خلالها فحص الأنظمة والمعدات على متنها.
وأشارت
الشركة في بيانها: "كجزء من برنامج الاختبار، تم إجراء رحلة تجريبية لحاملة الصواريخ "تو 95 إم إس إم" التي تم تحديثها بشكل كبير من خلال إضافة تعديلات جذرية عليها".
وأضافت الشركة في بيانها: "خلال الرحلة تم إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمعدات".
وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحديث العميق للطائرة، تم إجراء تحسينات إضافية، حيث ستكون نتيجة العمل المنجز زيادة كبيرة في كفاءة وموثوقية مجمع الطيران عند استخدامه للغرض المقصود منه.