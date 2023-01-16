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https://sputnikarabic.ae/20230116/مشجعو-فريق-إنجليزي-يحاصرون-سيارة-لاعب-ويهاجمونه-بقسوة-بعد-الهزيمة-العاشرة-1072336562.html
مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة
مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة
هاجمت جماهير إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم الفريق أنتوني جوردون، أثناء مغادرته ملعب غوديسون بارك، بعد ساعات من خسارة جديدة تلقّاها الفريق أمام... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:51+0000
2023-01-16T10:51+0000
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وتكبّد إيفرتون هزيمته العاشرة هذا الموسم 2022-2023، عندما خسر أمام ساوثهامبتون 1-2، وذلك يوم السبت 14 يناير/كانون الأول 2023، ضمن الجولة العشرين من "البريميرليغ".
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة

10:51 GMT 16.01.2023
© CC0الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© CC0
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هاجمت جماهير إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم الفريق أنتوني جوردون، أثناء مغادرته ملعب غوديسون بارك، بعد ساعات من خسارة جديدة تلقّاها الفريق أمام ساوثهامبتون.
وتكبّد إيفرتون هزيمته العاشرة هذا الموسم 2022-2023، عندما خسر أمام ساوثهامبتون 1-2، وذلك يوم السبت 14 يناير/كانون الأول 2023، ضمن الجولة العشرين من "البريميرليغ".
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