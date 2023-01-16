https://sputnikarabic.ae/20230116/مشجعو-فريق-إنجليزي-يحاصرون-سيارة-لاعب-ويهاجمونه-بقسوة-بعد-الهزيمة-العاشرة-1072336562.html
مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة
مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة
هاجمت جماهير إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم الفريق أنتوني جوردون، أثناء مغادرته ملعب غوديسون بارك، بعد ساعات من خسارة جديدة تلقّاها الفريق أمام... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T10:51+0000
2023-01-16T10:51+0000
2023-01-16T10:51+0000
نادي الفيديو
مجتمع
رياضة
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وتكبّد إيفرتون هزيمته العاشرة هذا الموسم 2022-2023، عندما خسر أمام ساوثهامبتون 1-2، وذلك يوم السبت 14 يناير/كانون الأول 2023، ضمن الجولة العشرين من "البريميرليغ".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
مشجعو فريق إنجليزي يحاصرون سيارة لاعب ويهاجمونه بقسوة بعد الهزيمة العاشرة
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هاجمت جماهير إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم الفريق أنتوني جوردون، أثناء مغادرته ملعب غوديسون بارك، بعد ساعات من خسارة جديدة تلقّاها الفريق أمام ساوثهامبتون.
وتكبّد إيفرتون هزيمته العاشرة هذا الموسم 2022-2023، عندما خسر أمام ساوثهامبتون 1-2، وذلك يوم السبت 14 يناير/كانون الأول 2023، ضمن الجولة العشرين من "البريميرليغ".