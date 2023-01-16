https://sputnikarabic.ae/20230116/مصر-تعلن-جذب-استثمارات-أجنبية-بقيمة-925-مليون-دولار-منذ-أسبوع-1072356268.html
مصر تعلن جذب استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار منذ أسبوع
مصر تعلن جذب استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار منذ أسبوع
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن رصده عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:20+0000
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وكشف البنك في بيان له أن تلك الاستثمارات الأجنبية الجديدة، من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف.وتابع أن "من بين تلك المؤشرات الإيجابية، زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، أو سواء من السوق المحلية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأضاف أن "المؤشرات كشفت كذلك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية".وأشار البنك المركزي المصري في بيانه، اليوم الاثنين، أن "مبالغ التداول سجلت زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، بالمقارنة بالمبالغ اليومية التي تم تسجيلها مؤخرا".وأعلن البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 471 مليون دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار.وحسب بيان المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.وكان الاحتياطي قد سجل 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-الجنيه-يهبط-إلى-مستوى-قياسي-جديد-بعد-طرح-شهادات-ادخار-بعائد-25-1071916088.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تعلن جذب استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار منذ أسبوع
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن رصده عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
وكشف البنك في بيان له أن تلك الاستثمارات الأجنبية الجديدة، من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف.
وتابع أن "من بين تلك المؤشرات الإيجابية، زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، أو سواء من السوق المحلية"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأضاف أن "المؤشرات كشفت كذلك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية".
وأشار البنك المركزي المصري في بيانه، اليوم الاثنين، أن "مبالغ التداول سجلت زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، بالمقارنة بالمبالغ اليومية التي تم تسجيلها مؤخرا".
وأعلن البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 471 مليون دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار.
وحسب بيان
المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
وكان الاحتياطي قد سجل 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.