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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/مظاهرات-في-ألمانيا-لدعم-روسيا-1072326969.html
مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا
مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا
شهدت شوارع العاصمة الألمانية، برلين، خروج الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات منددة بالسياسة الغربية المعادية لروسيا. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T07:14+0000
2023-01-16T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
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وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مرددين شعارات مناهضة للغرب، خلال مسيرة الذكرى التقليدية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت.وأضافت الصحيفة أن "المتظاهرين رفعوا علم جمهورية دونيتسك الشعبية".هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا

07:14 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnمظاهرات في برلين ضد اجراءات الحجر الصحي
مظاهرات في برلين ضد اجراءات الحجر الصحي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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شهدت شوارع العاصمة الألمانية، برلين، خروج الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات منددة بالسياسة الغربية المعادية لروسيا.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مرددين شعارات مناهضة للغرب، خلال مسيرة الذكرى التقليدية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت.

وبحسب صحيفة "ويلت" الألمانية، "فإن الألمان ذوي البشرة البيضاء، ومعظمهم من الرجال، شاركوا في المظاهرات مرددين شعارات معادية للغرب حاملين لافتات كتب عليها: العدو الرئيسي في المنزل، وما شابه ذلك".

وأضافت الصحيفة أن "المتظاهرين رفعوا علم جمهورية دونيتسك الشعبية".
هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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