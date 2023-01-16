https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-ستة-أشخاص-في-إطلاق-نار-في-كاليفورنيا-الأمريكية-1072367028.html
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
قتل ستة أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكر إعلام محلي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T22:31+0000
2023-01-16T22:31+0000
2023-01-16T22:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104561/73/1045617396_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_eb95400888939fb5d3b5bd222b7b9f0b.jpg
وأفادت قناة "كي إف إس إن-تي في" التليفزيونية في وسط كاليفورنيا، أنه توجد أم تبلغ من العمر 17 عاما ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر من بين ضحايا إطلاق النار في جوشين، مقاطعة تولير.قال مكتب شريف مقاطعة تولير في بيان، إنه تم استدعاء مسؤولي التحقيقات إلى منزل في المربع السكني رقم 6800 طريق هارفست في جوشين بعد الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين بعد سماع طلقات متعددة.ولم يذكر مكتب الشريف تفاصيل في البيان.واكتفت الوكالة بالقول، إنها تحقق في إطلاق النار وستحدث خبر إطلاق النار بعد تلقي المزيد من المعلومات.وأوضحت القناة أن مسؤولي التحقيقات عثروا على إجمالي 6 ضحايا، توفي منهم 5 في الموقع والآخر في المستشفى، وفقا لوكالة شينخوا.وأضافت أن السلطات تعتقد أنه يوجد اثنان على الأقل من المشتبه بهم في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/البيت-الأبيض-بايدن-يعلن-ولاية-ألاباما-منطقة-كارثة-كبرى-بعد-موجة-فيضانات-1072297714.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104561/73/1045617396_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f5674202c952a7eb0d2aed944375d44b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
22:31 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
قتل ستة أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكر إعلام محلي.
وأفادت قناة "كي إف إس إن-تي في" التليفزيونية في وسط كاليفورنيا، أنه توجد أم تبلغ من العمر 17 عاما ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر
من بين ضحايا إطلاق النار في جوشين، مقاطعة تولير.
قال مكتب شريف مقاطعة تولير في بيان، إنه تم استدعاء مسؤولي التحقيقات إلى منزل في المربع السكني رقم 6800 طريق هارفست في جوشين بعد الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين بعد سماع طلقات متعددة.
ولم يذكر مكتب الشريف تفاصيل في البيان.
واكتفت الوكالة بالقول، إنها تحقق في إطلاق النار وستحدث خبر إطلاق النار بعد تلقي المزيد من المعلومات.
وأوضحت القناة أن مسؤولي التحقيقات عثروا على إجمالي 6 ضحايا، توفي منهم 5 في الموقع والآخر في المستشفى، وفقا لوكالة شينخوا.
وأضافت أن السلطات تعتقد أنه يوجد اثنان على الأقل من المشتبه بهم في الوقت الحالي.