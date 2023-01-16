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مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية
قتل ستة أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكر إعلام محلي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T22:31+0000
2023-01-16T22:32+0000
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وأفادت قناة "كي إف إس إن-تي في" التليفزيونية في وسط كاليفورنيا، أنه توجد أم تبلغ من العمر 17 عاما ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر من بين ضحايا إطلاق النار في جوشين، مقاطعة تولير.قال مكتب شريف مقاطعة تولير في بيان، إنه تم استدعاء مسؤولي التحقيقات إلى منزل في المربع السكني رقم 6800 طريق هارفست في جوشين بعد الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين بعد سماع طلقات متعددة.ولم يذكر مكتب الشريف تفاصيل في البيان.واكتفت الوكالة بالقول، إنها تحقق في إطلاق النار وستحدث خبر إطلاق النار بعد تلقي المزيد من المعلومات.وأوضحت القناة أن مسؤولي التحقيقات عثروا على إجمالي 6 ضحايا، توفي منهم 5 في الموقع والآخر في المستشفى، وفقا لوكالة شينخوا.وأضافت أن السلطات تعتقد أنه يوجد اثنان على الأقل من المشتبه بهم في الوقت الحالي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار في كاليفورنيا الأمريكية

22:31 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 16.01.2023)
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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قتل ستة أشخاص في إطلاق نار بوسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكر إعلام محلي.
وأفادت قناة "كي إف إس إن-تي في" التليفزيونية في وسط كاليفورنيا، أنه توجد أم تبلغ من العمر 17 عاما ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر من بين ضحايا إطلاق النار في جوشين، مقاطعة تولير.
قال مكتب شريف مقاطعة تولير في بيان، إنه تم استدعاء مسؤولي التحقيقات إلى منزل في المربع السكني رقم 6800 طريق هارفست في جوشين بعد الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين بعد سماع طلقات متعددة.
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ولم يذكر مكتب الشريف تفاصيل في البيان.
واكتفت الوكالة بالقول، إنها تحقق في إطلاق النار وستحدث خبر إطلاق النار بعد تلقي المزيد من المعلومات.
وأوضحت القناة أن مسؤولي التحقيقات عثروا على إجمالي 6 ضحايا، توفي منهم 5 في الموقع والآخر في المستشفى، وفقا لوكالة شينخوا.
وأضافت أن السلطات تعتقد أنه يوجد اثنان على الأقل من المشتبه بهم في الوقت الحالي.
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