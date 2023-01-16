https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بيت-لحم-1072344478.html
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
توفي طفل فلسطيني، عصر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص مجموعة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:57+0000
2023-01-16T13:57+0000
2023-01-16T14:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_76dfbe2a8ef93e217c1ce86c62603fc6.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل الطفل عمر لطفي خمور(14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بمخيم الدهيشة في بيت لحم".واندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم مواجهات في مخيم الدهيشة إثر اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي.وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.وبمقتل الطفل خمور ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230112/فلسطين-ارتفاع-حاد-في-مؤشر-غلاء-المعيشة-بنسبة-374-1072187909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/18/1054510770_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30e1bd6485fec22a2577ef2e3bf58803.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
13:57 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
توفي طفل فلسطيني، عصر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص مجموعة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل الطفل
عمر لطفي خمور(14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بمخيم الدهيشة في بيت لحم".
واندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم مواجهات في مخيم الدهيشة إثر اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي.
وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.
وبمقتل الطفل خمور ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين
إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.