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مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
توفي طفل فلسطيني، عصر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص مجموعة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:57+0000
2023-01-16T14:16+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل الطفل عمر لطفي خمور(14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بمخيم الدهيشة في بيت لحم".واندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم مواجهات في مخيم الدهيشة إثر اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي.وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.وبمقتل الطفل خمور ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230112/فلسطين-ارتفاع-حاد-في-مؤشر-غلاء-المعيشة-بنسبة-374-1072187909.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

13:57 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 16.01.2023)
© AFP 2023 / Abbas Momaniأطلق مسلحو كتائب شهداء الأقصى نيران أسلحتهم خلال تشييع جنازة الفلسطيني محمد عيسى عباس، الذي أفادت التقارير بأنه أطلق النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقُتل برصاص القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، على مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. 23 ديسمبر 2021.
أطلق مسلحو كتائب شهداء الأقصى نيران أسلحتهم خلال تشييع جنازة الفلسطيني محمد عيسى عباس، الذي أفادت التقارير بأنه أطلق النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقُتل برصاص القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، على مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. 23 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / Abbas Momani
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توفي طفل فلسطيني، عصر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص مجموعة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل الطفل عمر لطفي خمور(14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بمخيم الدهيشة في بيت لحم".
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واندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم مواجهات في مخيم الدهيشة إثر اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي.
وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.
وبمقتل الطفل خمور ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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