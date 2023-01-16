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https://sputnikarabic.ae/20230116/منتخب-هوكي-الجليد-الإيراني-للسيدات-يتأهل-إلى-النهائي-بعد-فوزه-على-نظيره-السعودي--1072356885.html
منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره السعودي
منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره السعودي
فاز منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات على نظيره السعودي ليتأهل إلى نهائي بطولة الدول الإسلامية الجارية حاليا في جمهورية تتارستان الروسية. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T15:29+0000
2023-01-16T15:29+0000
رياضة
روسيا
إيران
السعودية
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وحقق المنتخب الإيراني للسيدات فوزه الرابع في البطولة بتغلبه على السعودية بضربات الجزاء بنتيجة 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.وكانت إيران قد فازت على عمان والإمارات (4- 0) والبحرين (10-1) فيما خسرت أمام تتارستان.وسيلاقي منتخب إيران لهوكي الجليد المباراة النهائية يوم غد الثلاثاء أمام البلد المضيف تتارستان.يذكر أن بطولة هوكي الجليد للدول الإسلامية، أنطلقت يوم السبت الماضي في مدينة قازان بجمهورية تتارستان، بمشاركة منتخبات إيران والإمارات والسعودية والبحرين وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان وعمان والجزائر والمغرب ولبنان وتتارستان وعدد من الأندية.
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رياضة, روسيا, إيران, السعودية
رياضة, روسيا, إيران, السعودية

منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره السعودي

15:29 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في حفل افتتاح أول بطولة لهوكي الجليد بين منتخبات الدول الإسلامية في قازان.
المشاركون في حفل افتتاح أول بطولة لهوكي الجليد بين منتخبات الدول الإسلامية في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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فاز منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات على نظيره السعودي ليتأهل إلى نهائي بطولة الدول الإسلامية الجارية حاليا في جمهورية تتارستان الروسية.
وحقق المنتخب الإيراني للسيدات فوزه الرابع في البطولة بتغلبه على السعودية بضربات الجزاء بنتيجة 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.
وكانت إيران قد فازت على عمان والإمارات (4- 0) والبحرين (10-1) فيما خسرت أمام تتارستان.
وسيلاقي منتخب إيران لهوكي الجليد المباراة النهائية يوم غد الثلاثاء أمام البلد المضيف تتارستان.
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يذكر أن بطولة هوكي الجليد للدول الإسلامية، أنطلقت يوم السبت الماضي في مدينة قازان بجمهورية تتارستان، بمشاركة منتخبات إيران والإمارات والسعودية والبحرين وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان وعمان والجزائر والمغرب ولبنان وتتارستان وعدد من الأندية.
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