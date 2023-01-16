https://sputnikarabic.ae/20230116/ميقاتي-يطلب-إعداد-تقرير-عن-أسماء-منحت-حماية-أمنية-بشكل-غير-قانوني-1072344361.html
ميقاتي يطلب إعداد تقرير عن أسماء منحت حماية أمنية بشكل غير قانوني
ميقاتي يطلب إعداد تقرير عن أسماء منحت حماية أمنية بشكل غير قانوني
أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، توجيها بإعداد تقرير تفصيلي خلال أسبوع عن أسماء شخصيات، تم توفير لهم حماية أمنية وآليات عسكرية، دون سند... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T13:11+0000
2023-01-16T13:11+0000
2023-01-16T13:11+0000
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وأصدر ميقاتي توجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بعد ورود تقارير إعلامية بشأن ذلك الأمر.وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء اللبناني طلب من الأمانة العامة أن تطلب من كافة الأجهزة الأمنية المعنية، لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التزويد بكشف مفصل بأسماء الشخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنية والموضوع بتصرفهم آليات عسكرية لهذه الغاية". كما طلب ميقاتي أن يشمل التقرير "عدد هذه العناصر، والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرفهم، وإجراء مقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين، والأنظمة المَرعيّة الإجراء".يشار إلى أن لبنان يعاني من شغور في منصب رئيس الجمهورية، وذلك على إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، وفشل مجلس النواب في عشر مرات متتالية في انتخاب رئيس آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220617/ميقاتي-يصدر-توضيحا-بشأن-تسريب-خطاب-قديم-موجه-إلى-القضاء-اللبناني-1063795689.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
ميقاتي يطلب إعداد تقرير عن أسماء منحت حماية أمنية بشكل غير قانوني
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أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، توجيها بإعداد تقرير تفصيلي خلال أسبوع عن أسماء شخصيات، تم توفير لهم حماية أمنية وآليات عسكرية، دون سند قانوني.
وأصدر ميقاتي توجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بعد ورود تقارير إعلامية بشأن ذلك الأمر.
وذكر بيان
صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء اللبناني طلب من الأمانة العامة أن تطلب من كافة الأجهزة الأمنية المعنية، لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التزويد بكشف مفصل بأسماء الشخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنية والموضوع بتصرفهم آليات عسكرية لهذه الغاية".
كما طلب ميقاتي أن يشمل التقرير "عدد هذه العناصر، والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرفهم، وإجراء مقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين، والأنظمة المَرعيّة الإجراء".
يشار إلى أن لبنان يعاني من شغور في منصب رئيس الجمهورية
، وذلك على إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، وفشل مجلس النواب في عشر مرات متتالية في انتخاب رئيس آخر.