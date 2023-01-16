https://sputnikarabic.ae/20230116/نائب-المستشار-الألماني-استقالة-وزيرة-الدفاع-تعكس-مدى-جدية-تعاملها-مع-هذا-المنصب-1072365689.html
نائب المستشار الألماني: استقالة وزيرة الدفاع تعكس مدى جدية تعاملها مع هذا المنصب
نائب المستشار الألماني: استقالة وزيرة الدفاع تعكس مدى جدية تعاملها مع هذا المنصب
صرح نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، أن استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، من منصبها، تعكس مدى جدية تعاملها... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T20:26+0000
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برلين- سبوتنيك. وقال هابيك في تصريحات نشرها حساب وزارة الاقتصاد الألمانية على موقع "تويتر" تعليقا على قرار لامبرخت بالاستقالة:وقالت لامبرخت في وقت سابق اليوم، إنها قدمت استقالتها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، وأرجعت سبب الاستقالة إلى اهتمام وسائل الإعلام الألمانية بشخصها.وتعرضت لامبرخت لانتقادات متكررة على مدار الأشهر الماضية، بعد انتشار صورة لنجلها داخل طائرة هليكوبتر عسكرية، وهو لا يملك أي صفة عسكرية، إضافة إلى اقتراحها الذي أثار موجة سخرية، بتوريد خوذ إلى الجيش الأوكراني، فضلا عن تصريح آخر مثير للجدل أدلت به خلال مقابلة مع صحيفة "أم سونتاغ" الألمانية، حينما اعترفت بأنها تواجه مشكلة في الإلمام بالرتب العسكرية داخل الجيش الألماني.
https://sputnikarabic.ae/20230116/إعلام-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تقدم-استقالتها-لشولتس-1072333585.html
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نائب المستشار الألماني: استقالة وزيرة الدفاع تعكس مدى جدية تعاملها مع هذا المنصب
20:26 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 20:28 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
صرح نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، أن استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، من منصبها، تعكس مدى جدية تعاملها مع هذا المنصب.
برلين- سبوتنيك. وقال هابيك في تصريحات نشرها حساب وزارة الاقتصاد الألمانية على موقع "تويتر" تعليقا على قرار لامبرخت بالاستقالة:
"أنا احترم هذا القرار. كريستينا لامبرخت تحملت المسؤولية في أوقات صعبة، وحقيقة إقدامها على هذه الخطوة تظهر مدى جدية تعاملها مع منصبها. أتمنى لها كل ما هو أفضل".
وقالت لامبرخت في وقت سابق اليوم، إنها قدمت استقالتها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، وأرجعت سبب الاستقالة
إلى اهتمام وسائل الإعلام الألمانية بشخصها.
وتعرضت لامبرخت لانتقادات متكررة على مدار الأشهر الماضية، بعد انتشار صورة لنجلها داخل طائرة هليكوبتر عسكرية، وهو لا يملك أي صفة عسكرية، إضافة إلى اقتراحها الذي أثار موجة سخرية، بتوريد خوذ إلى الجيش الأوكراني، فضلا عن تصريح آخر مثير للجدل أدلت به خلال مقابلة مع صحيفة "أم سونتاغ" الألمانية، حينما اعترفت بأنها تواجه مشكلة في الإلمام بالرتب العسكرية داخل الجيش الألماني
.