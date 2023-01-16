https://sputnikarabic.ae/20230116/وزير-الطاقة-اللبناني-يطرح-مبادرة-شاملة-لتنفيذ-خطة-طوارئ-للكهرباء-1072373096.html
وزير الطاقة اللبناني يطرح مبادرة "شاملة لتنفيذ خطة طوارئ للكهرباء"
وزير الطاقة اللبناني يطرح مبادرة "شاملة لتنفيذ خطة طوارئ للكهرباء"
أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عن "حل شامل لتنفيذ خطة طوارئ للكهرباء"، لافتا إلى أن "مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:58+0000
2023-01-16T08:58+0000
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وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الطاقة في بيروت، اليوم الاثنين، قال فياض إن "المبادرة التي أعرضها اليوم، تطرح حلا شاملً وليس بالقطعة، لتنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية، وهي طريقة عامة يمكن استخدامها في ملفات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وترعى الشراكة الوطنية بعيدا عن سياسة الاستفزاز وسياسة الإقصاء للأفرقاء في لبنان".وأوضح أن "زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطة الطوارئ الكهربائية، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية، من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر الناس بالفرق".وتابع "الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ 54 مليون دولار".وكشف فياض أن قيمة الغرامات المترتبة على لبنان من أربع بواخر راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان "بلغت حوالي المليون دولار أو أكثر".
https://sputnikarabic.ae/20230117/وزير-خارجية-إيران-يزور-تركيا-من-أجل-سوريا-ولبنان-1072370027.html
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اقتصاد, العالم العربي, لبنان, حصري
اقتصاد, العالم العربي, لبنان, حصري
وزير الطاقة اللبناني يطرح مبادرة "شاملة لتنفيذ خطة طوارئ للكهرباء"
08:58 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 17.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، عن "حل شامل لتنفيذ خطة طوارئ للكهرباء"، لافتا إلى أن "مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر، بلغ ما يوازي المليون دولار وربما أكثر".
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الطاقة في بيروت، اليوم الاثنين، قال فياض إن "المبادرة التي أعرضها اليوم، تطرح حلا شاملً وليس بالقطعة، لتنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية، وهي طريقة عامة يمكن استخدامها في ملفات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وترعى الشراكة الوطنية بعيدا عن سياسة الاستفزاز وسياسة الإقصاء للأفرقاء في لبنان".
وأوضح أن "زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطة الطوارئ الكهربائية، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية، من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر الناس بالفرق".
وأشار فياض إلى أن "الخطة تتطلب 600 مليون دولار لتنفيذ خطة الطوارئ وتمويلها لـ 5 أشهر، ومصرف لبنان قال إنه غير مستعد ليضع هذه الأموال في تصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء، والمبلغ المتاح هو 300 مليون دولار، واعتبرنا أن هذا المبلغ نستطيع الاستفادة منه لرفع ساعات التغذية من 4 إلى 5 ساعات".
وتابع "الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ 54 مليون دولار".
وأفاد بأنّه "بعد مضي 5 أشهر ويصبح لدينا أموال من الجباية، سنرسلها إلى مصرف لبنان لتحويلها إلى الدولار، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف".
وكشف فياض أن قيمة الغرامات المترتبة على لبنان من أربع بواخر راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان "بلغت حوالي المليون دولار أو أكثر".