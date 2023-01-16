https://sputnikarabic.ae/20230116/وفاة-6-أشخاص-من-عائلة-واحدة-اختناقا-بالغاز-في-الجزائر-1072324888.html
وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في الجزائر
وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في الجزائر
لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم ليلة الأحد، بالعاصمة الجزائرية جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T03:34+0000
2023-01-16T03:34+0000
2023-01-16T03:34+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن مصالحها سجلت 6 وفيات من عائلة واحدة جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه.وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بحي 917 مسكن شراعبة ببلدية الكاليتوس في ولاية الجزائر، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.يذكر أن الجزائر سجلت مؤخرا حصيلة ثقيلة من ضحايا اختناق الغاز، بلغت 17 وفاة في أقل من 24 ساعة، في عدة ولايات.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الجزائر-وفاة-17-شخصا-اختناقا-بالغاز-في-أقل-من-24-ساعة-1072099123.html
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العالم العربي, الجزائر
وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في الجزائر
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لقي ستة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم ليلة الأحد، بالعاصمة الجزائرية جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه.
الجزائر - سبوتنيك. وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن مصالحها سجلت 6 وفيات من عائلة واحدة
جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه.
وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بحي 917 مسكن شراعبة ببلدية الكاليتوس في ولاية الجزائر، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
يذكر أن الجزائر سجلت مؤخرا حصيلة ثقيلة من ضحايا اختناق الغاز، بلغت 17 وفاة في أقل من 24 ساعة، في عدة ولايات.