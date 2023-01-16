https://sputnikarabic.ae/20230116/وكالة-الولايات-المتحدة-تحاول-ابتزاز-تركيا-خوفا-من-روسيا-1072352815.html

وكالة: الولايات المتحدة تحاول ابتزاز تركيا خوفا من روسيا

وكالة: الولايات المتحدة تحاول ابتزاز تركيا خوفا من روسيا

تحاول الولايات المتحدة الضغط على تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خوفا من أن يؤدي التأخير إلى مصلحة موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ". 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T14:54+0000

2023-01-16T14:54+0000

2023-01-16T14:54+0000

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وتشير الوكالة إلى أن تأخير المفاوضات بشأن أعضاء جدد في الناتو يصب في مصلحة روسيا ، لذا فإن الحلف قلق من رفض تركيا التصديق على الطلب.وقال مسؤول تركي كبير، رفض الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة حذرت تركيا من أن الكونغرس قد لا يوافق على بيع مقاتلات "إف-16" إذا لم تصادق أنقرة على طلبات السويد وفنلندا إلى الناتو".وأفاد مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تستعد للحصول على ‏موافقة من الكونغرس بشان إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز "إف-16" إلى تركيا.‏وأضاف المسؤولون الأمريكيون المطلعون على المقترحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن صفقة البيع إلى تركيا، كانت تفكر فيها الإدارة الأمريكية منذ أكثر من عام، وتشمل 40 طائرة، ومجموعة جديدة لإصلاح 79 من أسطول تركيا الحالي من طراز "إف-16".كما تشمل الصفقة لتركيا، أكثر من 900 صاروخ جو- جو، و800 قنبلة، بحسب المسؤولين.وسيتزامن طلب إدارة بايدن من الكونغرس الأمريكي بشأن صفقة بيع الطائرات، مع زيارة يجريها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى واشنطن، في الأسبوع المقبل.وبموجب قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية، فسيكون أمام الكونغرس 30 يوما من أجل مراجعة صفقة البيع، وفي حال أراد الكونغرس عرقلة الصفقة، فإنه يجب عليه إصدار قرار مشترك بالرفض، كما أنه يمكن للكونغرس تمرير تشريع لمنع أو تعديل عملية بيع في أي وقت حتى موعد التسليم.وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف، وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230113/تقارير-الكونغرس-يشترط-موافقة-تركيا-على-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-لإتمام-صفقة-إف-16-1072246451.html

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