https://sputnikarabic.ae/20230116/4-مليارات-دولار-حجم-المساعدات-الملزم-تقديمها-إلى-الأردن-في-2022-1072338373.html

4 مليارات دولار حجم المساعدات الملزم تقديمها إلى الأردن في 2022

4 مليارات دولار حجم المساعدات الملزم تقديمها إلى الأردن في 2022

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، إن حجم المساعدات الملتزم بها لبلادها خلال العام الماضي، بلغ 4 مليارات دولار، في صورة منح وقروض ميسرة. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T11:08+0000

2023-01-16T11:08+0000

2023-01-16T11:08+0000

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وأوضحت طوقان خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، أن "المساعدات بشكل عام لها تعريفات تندرج تحت المنح، منها لدعم الموازنة العامة، ومنح لدعم مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة إلى قروض ميسرة، وهي بشروط تمويلية ميسرة جدا، وليست شروط تجارية بفائدة تتراوح بالعادة من 2 إلى 4% وبفترات سداد تمتد من 30 إلى 35 عاما حسب الجهة المقرضة"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأضافت أنه "هذه القروض تتضمن بالمتوسط فترات سماح من 5 إلى 7 سنوات، والتي تنقسم إما قروض لدعم الموازنة العامة وتأتي دفعات لدعم الموازنة، أو قروض قطاعية لدعم الموازنة العامة، وتخدم قطاعات معينة، حسب المشاريع الواردة في الموازنة العامة، أو قروض تكون لمشروع معين سواء مشروع مياه أو بناء مدارس على سبيل المثال لا الحصر".أما عن المساعدات الإضافية التي تأتي للأردن بسبب أزمة اللجوء السوري، وتكون في صورة منح، فقد أوضحت زينة طوقان، أنها "تكون على شكل منح إنسانية أو منح تساعد المجتمعات المستضيفة، وتكون تحت بند المساعدات التنموية".وبينت أن "نسبة المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي جرى الالتزام بها من الجهات المانحة بلغت قرابة 30% من حجم التمويل المطلوب، وبقيمة 670 مليون دولار"، لافتة في هذا السياق إلى أن "الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية".وبشأن المساعدات الأمريكية، أوضحت طوقان أن أمريكا جددت مذكرة التفاهم الرابعة، وقامت بتمديدها إلى 7 سنوات، وزادت المساعدات من 1.275 مليار دولار إلى 1.450 مليار دولار، مبينة أن "جميع المساعدات والمنح تصرف برقابة الجهات المختصة، وبتدقيق ومتابعة من الجهات المانحة".ولفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إلى أن "الوزارة أعدت تقريرها الخاص بالمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن لعام 2022، وسيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل، وسينشر على موقعها الإلكتروني".

https://sputnikarabic.ae/20221008/الإعلان-عن-414-مليون-يورو-مساعدات-من-ألمانيا-إلى-الأردن-1068758975.html

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