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https://sputnikarabic.ae/20230117/آبي-أحمد-ومحمد-بن-زايد-يجريان-مباحثات-ثنائية-بشأن-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-إثيوبيا-1072402392.html
آبي أحمد ومحمد بن زايد يجريان مباحثات ثنائية بشأن مشروعات الطاقة الشمسية في إثيوبيا
آبي أحمد ومحمد بن زايد يجريان مباحثات ثنائية بشأن مشروعات الطاقة الشمسية في إثيوبيا
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي يزور الإمارات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T19:25+0000
2023-01-17T19:25+0000
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ويقوم آبي أحمد بزيارة الإمارات لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الدولتين.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد وآبي أحمد شهدا توقيع اتفاقية بشأن تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل قدرته إلى 500 ميغاواط في المرحلة الأولى مرحلة أولى.وتابعت: "من المستهدف أن يتم تطوير مشروعات مماثلة تنتج ما يصل إلى ألفي ميغاواط داخل إثيوبيا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/آبي-أحمد-من-أبوظبي-إثيوبيا-تنعم-بموارد-الطاقة-المتجددة-الوفيرة-1072342579.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إثيوبيا
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد ومحمد بن زايد يجريان مباحثات ثنائية بشأن مشروعات الطاقة الشمسية في إثيوبيا

19:25 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Михаил Метцель
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أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الذي يزور الإمارات.
ويقوم آبي أحمد بزيارة الإمارات لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الدولتين.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
آبي أحمد من أبوظبي: إثيوبيا تنعم بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة
أمس, 12:47 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد وآبي أحمد شهدا توقيع اتفاقية بشأن تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل قدرته إلى 500 ميغاواط في المرحلة الأولى مرحلة أولى.
وتابعت: "من المستهدف أن يتم تطوير مشروعات مماثلة تنتج ما يصل إلى ألفي ميغاواط داخل إثيوبيا".
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