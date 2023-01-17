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https://sputnikarabic.ae/20230117/أخطر-البنادق-الهجومية-في-العالم-معلومات-عن-البندقية-الروسية-أ-كا---203-1072393739.html
أخطر البنادق الهجومية في العالم… معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 203"
أخطر البنادق الهجومية في العالم… معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 203"
تنتمي البندقية "أ كا -203" إلى عائلة بنادق كلاشنيكوف الهجومية وتستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها نسخة "أ كا - 47" الأسطورية، التي تمثل أفضل بندقية هجومية في... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T15:33+0000
2023-01-17T15:33+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار الهند اليوم
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تمثل "أ كا - 203" نسخة مطورة من "أ كا - 47" وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم)، وتتميز بالموثوقية والأداء العالي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "أ كا - 203" مزودة بقضبان "بكاتني" على الجزء العلوي للبندقية مما يسمح لمستخدميها بتركيب أجهزة رؤية ووسائل تصويب لاستخدامها في جميع ظروف القتال على مدار اليوم بكفاءة عالية.وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي لبندقية كلاشنيكوف، فإنها مزودة بـ "دبشك" قابل للطي يسمح بالتحكم في طولها وفقا لطبيعة القتال، إضافة إلى مخزن ذخيرة بنوافذ شفافة توفر للجندي ميزة التعرف على عدد الطلقات.كما تم تزويد البندقية الروسية "أ كا - 203" بـ "مقبض مسدس"، ما يجعل استخدامها أفضل خلال القتال حتى لو كان ذلك بيد واحدة فقط.ويضاف إلى ذلك، فإنه يتم صناعة البندقية من مواد متطورة تجعل وزنها الإجمالي أخف مقارنة بالنسخ السابقة.ما هي أبرز المواصفات الفنية للبندقية؟يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الهند أطلقت إنتاج بنادق "أ كا - 203"، مشيرةً إلى أن "ريفلز برايفت ليمتد" هي التي تقوم بالتصنيع لصالح الجيش الهندي.ومن المقرر أن يتم إنتاج الدفعة الأولى من الذخائر عيار 7.62 ملم للبندقية على أن تبدأ عمليات تسليمها للجيش الهندي قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-أ-كا---200-1069349904.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
https://sputnikarabic.ae/20211206/جي-إس-إتش---18-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-للدروع-صورة-1053639603.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار الهند اليوم

أخطر البنادق الهجومية في العالم… معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 203"

15:33 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "أ كا - 203"
البندقية أ كا - 203 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تنتمي البندقية "أ كا -203" إلى عائلة بنادق كلاشنيكوف الهجومية وتستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها نسخة "أ كا - 47" الأسطورية، التي تمثل أفضل بندقية هجومية في العالم.
تمثل "أ كا - 203" نسخة مطورة من "أ كا - 47" وتستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم)، وتتميز بالموثوقية والأداء العالي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن "أ كا - 203" مزودة بقضبان "بكاتني" على الجزء العلوي للبندقية مما يسمح لمستخدميها بتركيب أجهزة رؤية ووسائل تصويب لاستخدامها في جميع ظروف القتال على مدار اليوم بكفاءة عالية.
وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي لبندقية كلاشنيكوف، فإنها مزودة بـ "دبشك" قابل للطي يسمح بالتحكم في طولها وفقا لطبيعة القتال، إضافة إلى مخزن ذخيرة بنوافذ شفافة توفر للجندي ميزة التعرف على عدد الطلقات.
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كما تم تزويد البندقية الروسية "أ كا - 203" بـ "مقبض مسدس"، ما يجعل استخدامها أفضل خلال القتال حتى لو كان ذلك بيد واحدة فقط.
ويضاف إلى ذلك، فإنه يتم صناعة البندقية من مواد متطورة تجعل وزنها الإجمالي أخف مقارنة بالنسخ السابقة.

ما هي أبرز المواصفات الفنية للبندقية؟

وزن البندقية دون طلقات: 3.8 كغم.
عيار الطلقات: (7.62 * 39 ملم).
سعة مخزن الطلقات: 30 طلقة.
المدى المؤثر للطلقات: 800 متر.
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يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الهند أطلقت إنتاج بنادق "أ كا - 203"، مشيرةً إلى أن "ريفلز برايفت ليمتد" هي التي تقوم بالتصنيع لصالح الجيش الهندي.
ومن المقرر أن يتم إنتاج الدفعة الأولى من الذخائر عيار 7.62 ملم للبندقية على أن تبدأ عمليات تسليمها للجيش الهندي قريبا.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
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