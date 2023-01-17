https://sputnikarabic.ae/20230117/أكثر-من-90-دولة-تعرب-عن-قلقها-العميق-إزاء-العقوبات-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-1072370240.html

أكثر من 90 دولة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أكثر من 90 دولة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أعربت أكثر من 90 دولة عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين عقب التصويت في الأمم المتحدة قبل أسبوعين ونصف على طلب فتوى قانونية من محكمة... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T07:15+0000

2023-01-17T07:15+0000

2023-01-17T07:15+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg

ودعت الدول الموقعة، في بيان، إلى إلغاء الإجراءات الإسرائيلية، بغض النظر عن رأيهم في القرار الذي اتخذ في الأمم المتحدة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء.في 30 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صوتت الجمعية العامة على القرار، الذي عارضته إسرائيل بشدة. صوتت 87 دولة لصالح طلب الفتوى من لاهاي، وعارضت 26 دولة وامتنعت 53 دولة عن التصويت.وبحسب الصحيفة فإن أحكام محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ولكن قد يكون لها تأثير على الرأي العام العالمي.ردت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد حوالي أسبوع، في 6 يناير / كانون الثاني الجاري، بإعلان إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تقليص الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية، وسحب تصاريح كبار الشخصيات بالسلطة الفلسطينية.وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أول من تأثر بسحب التصاريح، عندما تم توقيفه عند جسر اللنبي (الملك حسين) لدى عودته من تنصيب رئيس البرازيل مطلع الأسبوع الماضي.وقعت الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة التعاون الإسلامي و27 دولة أوروبية و10 دول أخرى على رفض العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل.وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بعض الدول التي وقعت عارضت أو امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على التوجه إلى لاهاي، لكنها تعارض العقوبات التي اتخذتها تل أبيب ردا على التصويت في الأمم المتحدة. وأضاف أنه يعتبر أن هذا الموقف للأمم المتحدة هو رفض عملي تام للعقوبات.وأعرب عن أمله في أن توافق الدول الأعضاء، بما في ذلك بمجلس الأمن، على هذا الموقف خلال المناقشة المفتوحة التي سيعقدها المجلس غدا. وقال منصور إنه سيواصل الضغط حتى تعلن إسرائيل تراجعها عن إجراءاتها "غير القانونية".من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن "الفلسطينيين يستغلون آلية الأمم المتحدة المشوهة لاستخدام الإرهاب السياسي ومحاولة إلحاق الأذى بإسرائيل. وهذا بيان تصريحي لا معنى له وكل دولة وقعت عليه فقط صبت الزيت على نار التحريض والإرهاب للفلسطينيين وأبعدت أي فرصة للتهدئة"، على حد تعبيره.

https://sputnikarabic.ae/20230110/واشنطن-العقوبات-الإسرائيلية-على-السلطة-الفلسطينية-تزيد-التوترات-1072102396.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم