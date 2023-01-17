https://sputnikarabic.ae/20230117/أمريكا-تبدأ-تدريب-قوات-أوكرانية-على-منظومة-صواريخ-باتريوت-1072406204.html
أمريكا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت
أمريكا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت
أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة بدأت في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:56+0000
2023-01-17T20:56+0000
2023-01-17T20:56+0000
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_75592c3b0c118a5f46efed8b3578a7a5.jpg
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء.وقال خلال إحاطة صحفية عندما سئل عن التدريب: "التدريب قد بدأ. هذه القوات وصلت فورت ستيل وبدأنا تدريبها".ومن المقرر أن تزود إدارة بايدن بنظام صاروخي واحد أرض جو إلى أوكرانيا، ليسلم في أعقاب اكتمال التدريب.وقال رايدر إنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.ركز الداعمون الغربيون للحكومة في كييف مساعدتهم الأمنية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-يشكك-بفعالية-بطاريات-باتريوت-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1072144793.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_cd85bf6282f627e06d42df01914197ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
أمريكا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت
تابعنا عبر
أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة بدأت في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء.
وقال خلال إحاطة صحفية عندما سئل عن التدريب: "التدريب قد بدأ. هذه القوات وصلت فورت ستيل وبدأنا تدريبها".
ومن المقرر أن تزود إدارة بايدن بنظام صاروخي واحد أرض جو إلى أوكرانيا، ليسلم في أعقاب اكتمال التدريب.
وقال رايدر إنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام
الصواريخ.
وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.
ركز الداعمون الغربيون للحكومة في كييف مساعدتهم الأمنية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.