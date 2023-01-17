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أمريكا تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية
أمريكا تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مددت فترة رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والطبية من العقوبات ضد روسيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:19+0000
2023-01-17T18:19+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الوزارة أن القرار خاص بالمعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المنتجات الزراعية والمعدات والأدوية والأجهزة الطبية مع قطع الغيار وتحديثات البرامج.وأضافت أن العناصر الطبية المسموح بها على وجه التحديد هي وسائل الوقاية وتشخيص وعلاج "كوفيد19"، بالإضافة إلى التجارب السريرية والأبحاث الطبية الأخرى.وكانت قد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في يوليو/تموز الماضي، ترخيصًا عاما يسمح بإجراء معاملات مع روسيا تتعلق بالأغذية والأسمدة والبذور والأدوية والمعدات الطبية.وجاء في نص الترخيص: "التصريح بجميع المعاملات المتعلقة بما يلي: أولا، إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية أو المعدات الزراعية، الأدوية والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها أو تحديث برامج الأجهزة الطبية، ثانيا، الوقاية من فيروس كوفيد-19، وتشخيصه أو علاجه، بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بفيروس كوفيد-19".وأوضحت وزارة الخزانة أن الحديث يدور عن المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذور، والأدوية والمعدات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-حزمة-عقوبات-عاشرة-على-روسيا-1072395767.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية

18:19 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Morad Saeed
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مددت فترة رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والطبية من العقوبات ضد روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الوزارة أن القرار خاص بالمعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المنتجات الزراعية والمعدات والأدوية والأجهزة الطبية مع قطع الغيار وتحديثات البرامج.

وأضافت أن العناصر الطبية المسموح بها على وجه التحديد هي وسائل الوقاية وتشخيص وعلاج "كوفيد19"، بالإضافة إلى التجارب السريرية والأبحاث الطبية الأخرى.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا
16:07 GMT
وكانت قد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في يوليو/تموز الماضي، ترخيصًا عاما يسمح بإجراء معاملات مع روسيا تتعلق بالأغذية والأسمدة والبذور والأدوية والمعدات الطبية.

وجاء في نص الترخيص: "التصريح بجميع المعاملات المتعلقة بما يلي: أولا، إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية أو المعدات الزراعية، الأدوية والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها أو تحديث برامج الأجهزة الطبية، ثانيا، الوقاية من فيروس كوفيد-19، وتشخيصه أو علاجه، بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بفيروس كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الخزانة أن الحديث يدور عن المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذور، والأدوية والمعدات الطبية.
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