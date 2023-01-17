https://sputnikarabic.ae/20230117/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقصف-أوقع-قتيلا-وجريحين-من-المدنيين-في-صعدة-1072408340.html

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف أوقع قتيلا وجريحين من المدنيين في صعدة

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقصف أوقع قتيلا وجريحين من المدنيين في صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني وإصابة آخرين، إثر قصف اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه على مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال... 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T23:36+0000

2023-01-17T23:36+0000

2023-01-17T23:36+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "قتيلاً وجريحين وصلوا إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف للجيش السعودي على مديرية شدا [غرب محافظة صعدة]".ولم يصدر أي تعليق من السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده بشأن القصف.يأتي ذلك غداة دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أطراف الصراع في اليمن إلى مواصلة ضبط النفس على الجانب العسكري، مشيراً إلى رصد نشاطات عسكرية محدودة على خطوط جبهات القتال وتحديداً في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وكذلك على منطقة الحدود السعودية اليمنية، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.وبين الحين والآخر، تتهم "أنصار الله"، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا، آخرها يوم الخميس الماضي، إذ أعلنت الجماعة مقتل مدني بنيران القوات السعودية في مديرية شدا الحدودية.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230112/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقصف-مناطق-حدودية-شمال-غربي-اليمن-1072212551.html

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الحرب على اليمن, صراع اليمن, قصف اليمن, مأساة اليمن, حصار اليمن